Генсек НАТО обвинил российский "Газпром" в манипуляциях на газовом рынке ЕС

Генсек НАТО обвинил российский "Газпром" в манипуляциях на газовом рынке ЕС

Йенс Столтенберг призвал страны Альянса диверсифицировать поставки энергоносителей.

Во вторник, 18 января, Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем заявил, что "Газпром" занимается манипуляциями ценами на газ в ЕС.

Об этом стало известно изонлайн-трансляции, которую вела прессслужба НАТО.

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В ответ на вопрос о российском газопроводе "Северный поток-2" генсек Альянса заметил, что принял к сведению сообщения Фатиха Бироля из Международного энергетического агентства о существенном снижении поставок газа из России в условиях, когда Москва “могла бы значительно нарастить экспорт, если бы она захотела ”.

"Также произошло сокращение уровня газа в газохранилищах, принадлежащих "Газпрому". Это манипулирование газовым рынком", — подчеркнул Столтенберг.

Генсек НАТО призвал страны-члены Альянса диверсифицировать поставки энергоносителей, отметив, что все союзники поддерживают это предложение.

Напомним, в начале 2022 года поставки газа из России в Евросоюз сократились почти вдвое.

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