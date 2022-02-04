Генсек НАТО возглавит центробанк Норвегии: в борьбе за должность он обошел водителя и сантехника

Среди 22-х претендентов Минфин Норвегии признал наиболее подходящей кандидатуру Столтенберга.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назначен председателем Центрального банка Норвегии на следующие шесть лет.
Об этом идет речь в сообщении на сайте правительства страны.
Всего на должность главы ЦБ претендовали 22 человека — представители разных слоев общества, в том числе студенты, пенсионеры, менеджеры разных компаний, ученые, а также водитель автобуса и сантехник.
Отмечается, что нынешний глава ЦБ Норвегии Эйстейн Олсен покинет свой пост 1 марта, однако Столтенберг сможет начать работу только после завершения работы в должности генсека НАТО – его полномочия истекают 30 сентября 2022 года.
С 1 марта временным руководителем ЦБ, до прихода Столтенберга (не позднее 31 декабря 2022 года), назначена заместитель Олсена Ида Вольден Бахе.
Напомним:
Йенс Столтенберг – норвежский государственный и политический деятель, премьер-министр Норвегии в 2000-2001 и 2005-2013 годах, Генеральный секретарь НАТО (с 1 октября 2014 года).
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