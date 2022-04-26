Германия готова отказаться от российской нефти в ближайшие дни — министр экономики ФРГ

Вице-канцлер и министр экономики и проблемы климата Германии Роберт Габек заявил, что Германия готова отказаться от российской нефти. И не через несколько месяцев, а прямо сейчас.

По его словам, доля российской нефти, которую покупает Германия, составляет всего около двенадцати процентов. Однако даже для этого нашлась альтернатива, которая будет доступна для ФРГ уже через несколько дней.

Об этом пишет немецкое издание Suddeutsche Zeitung.

Во время визита в Польшу немецкий министр фактически анонсировал отказ от российской нефти. Более того, этот процесс займет всего несколько дней.

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"Сегодня я могу заявить, что эмбарго стало приемлемым для Германии", – заявил Габек.

Эксперты считают, что нефтяное эмбарго в отличие от прекращения поставок газа было бы управляемым для немецкой экономики. Отмечается, что нефтеперерабатывающие заводы Германии смогут обойтись без импорта из России. Поэтому сейчас идет поиск альтернативных вариантов.

"Эта альтернатива – задача ближайших дней", — говорит Габек.

Следует отметить, что всего несколько недель назад Габек уверял, что нефтяную независимость от России Германия сможет достичь только в конце 2022 года. Тогда министр предостерег ФРГ от "экономических и социальных срывов тяжелейших масштабов".

Напомним, 30 марта Роберт Габек активировал первый этап плана на случай чрезвычайной ситуации по газоснабжению. Таким образом Германия подготовилась к вероятной блокировке Москвой поставок природного газа из России.

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