Германия готовится к прекращению поставок российского газа: активирован первый этап чрезвычайной ситуации

Такое решение принято на фоне угроз Путина перекрыть газовый вентиль, если Европа откажется платить за газ в рублях.

Германия готовится к возможной блокировке Москвой поставок природного газа из России. В результате министр экономики Роберт Габек 30 марта активировал первый этап плана на случай чрезвычайной ситуации по газоснабжению.

Об этом пишет Spiegel.

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План предусматривает обеспечение поставок газа в Германию даже после прекращения поставок из России. Несмотря на то, что проблем с поставкой пока нет, из соображений осторожности Минэкономики страны активировало этап предупреждения чрезвычайной ситуации.

Кроме того, Хабек создал кризисную группу, которая будет постоянно анализировать и оценивать ситуацию со снабжением. При необходимости эта рабочая группа может изъять определенных потребителей из сети. Однако для этого необходимо будет объявить третий этап национального плана чрезвычайных ситуаций по природному газу. Согласно ему, домохозяйства будут продолжать получать газ, а отдельные крупные промышленные потребители не получат поставки или получат уменьшенные объемы.

Напомним, 23 марта Путин приказал "Газпрому" перевести расчеты по поставкам газа в Европу в рубли. В то же время страны G7 отклонили такое требование РФ. В результате Россия начала угрожать перекрыть газовый вентиль, если Европа откажется платить за газ в рублях.

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