Германия остановила сертификацию "Северного потока-2": что это значит

Германия остановила сертификацию "Северного потока-2": что это значит

Без сертификации газопровод не сможет запуститься.

Канцлер Германии Олаф Шольц поручил Министерству экономики страны остановить сертификацию российского газопровода "Северный поток-2 " после признания Россией террористических организаций "ЛДНР".

Об этом он заявил на брифинге 22 февраля, передает Spiegel.

Шольц заявил, что обратился в Министерство экономики Германии принять меры для остановки сертификации газопровода из-за последних действий России.

"Без этой сертификации "Северный поток-2" не может запуститься", – сказал он.

Как сообщает издание со ссылкой на собственные источники, немецкое правительство уже остановило процесс сертификации "Северного потока-2".

Отмечается, что еще утром министр экономики поручил Федеральному сетевому агентству отозвать положительный сертификат.

Следует отметить, что документ, выданный предыдущим правительством ФРГ, является решающим для сертификации газопровода. Сертификат касался безопасности поставок природного газа Германией.

По информации Spiegel, решение пересмотрели, поскольку ситуация уже не безопасна, учитывая эскалацию на востоке Украины. Кроме того, в ближайшие недели Министерство экономики Германии планирует подробно изучить влияние геополитических событий и ситуации на востоке Украины на безопасность поставок.

Напомним, в декабре 2021 года в Германии отложили еще на полгода сертификацию "Северного потока-2". По словам главы Федерального сетевого агентства Йохена Хоманна, регулятор до сих пор не получил необходимые документы от оператора. Процесс сертификации возобновят, когда требования будут выполнены. Кстати, в России надеялись ввести его в эксплуатацию до конца прошлого года.

В свою очередь глава МИД Германии Анналена Бербок заявляла, что Германия решила приостановить сертификацию газопровода, так как он не отвечает требованиям Евросоюза. Политик отметила, что запуск трубопровода носит геополитический характер.

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