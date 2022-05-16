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Германия планирует отказаться от нефти из РФ вне зависимости от санкций

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Германия планирует отказаться от нефти из РФ вне зависимости от санкций

Фото: Associated Press

Правительство Германии планирует прекратить импорт российской нефти до конца года, даже если не получится договориться об эмбарго на уровне всего Европейского Союза.

В настоящее время идет процесс переговоров с альтернативными поставщиками нефти.

По информации Bloomberg, страна поставит точку в этом вопросе до конца года.

По данным министерства экономики Германии, доля российской нефти уже сократилась до 12% с довоенных 35%.

Несколько стран Евросоюза предложили отложить вопрос о нефтяном эмбарго, чтобы не блокировать оставшиеся запреты, входящие в шестой пакет санкций. В таком случае этот вопрос будет отложен до саммита глав стран ЕС 30-31 мая.

Нефтяное эмбарго должно стать ключевым элементом шестого пакета санкции Евросоюза против России, но сейчас оно блокируется Венгрией, сильно зависящей от российского сырья.

"Нефтяное эмбарго очень важно и Украина призывает ЕС включить его в шестой пакет санкций", — написал в Телеграмм руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак

По его словам, в Дорожной карте энергетических санкций группа Макфола-Ермака предложила нашим союзникам пути введения этих ограничений.

Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает, что введение нефтяного эмбарго против России, которое включено в шестой санкций пакета Евросоюза, состоится вскоре.

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