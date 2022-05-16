Германия планирует отказаться от нефти из РФ вне зависимости от санкций

Германия планирует отказаться от нефти из РФ вне зависимости от санкций

Правительство Германии планирует прекратить импорт российской нефти до конца года, даже если не получится договориться об эмбарго на уровне всего Европейского Союза.

В настоящее время идет процесс переговоров с альтернативными поставщиками нефти.

По информации Bloomberg, страна поставит точку в этом вопросе до конца года.

По данным министерства экономики Германии, доля российской нефти уже сократилась до 12% с довоенных 35%.

Несколько стран Евросоюза предложили отложить вопрос о нефтяном эмбарго, чтобы не блокировать оставшиеся запреты, входящие в шестой пакет санкций. В таком случае этот вопрос будет отложен до саммита глав стран ЕС 30-31 мая.

Нефтяное эмбарго должно стать ключевым элементом шестого пакета санкции Евросоюза против России, но сейчас оно блокируется Венгрией, сильно зависящей от российского сырья.

"Нефтяное эмбарго очень важно и Украина призывает ЕС включить его в шестой пакет санкций", — написал в Телеграмм руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак

По его словам, в Дорожной карте энергетических санкций группа Макфола-Ермака предложила нашим союзникам пути введения этих ограничений.

Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает, что введение нефтяного эмбарго против России, которое включено в шестой санкций пакета Евросоюза, состоится вскоре.

Кулеба осудил страны, препятствующие введению эмбарго для РФ

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