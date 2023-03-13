Германия почти полностью перестала покупать российскую нефть после введения эмбарго

Поток российской нефти в Германию практически остановился после начала эмбарго.

После введения в сутки второго этапа эмбарго на российскую нефть Германия сократила ее импорт на 99,9%.

Об этом сообщает издание Tagesschau со ссылкой на данные Федерального статистического ведомства.

В сообщении указывается, что в январе 2023 г. Германия закупила лишь 3500 тонн российской нефти, хотя в прошлом году за этот период Берлин импортировал 2,8 миллиона тонн сырья из РФ.

"Как следствие, импорт нефти из России практически остановился", – сообщает статистическое ведомство.

"Арифметически он упал на 99,9 процента", – добавили в ведомстве.

Таким образом, по данным ведомства, доля России на нефтяном рынке Германии упала с 36,5% в январе 2022 года до всего 0,1% в настоящее время.

Напомним, ранее сообщалось, что Саудовская Аравия в апреле повысит цены на нефть для Азии и Европы.

Кроме того, мы ранее информировали, что крупнейшая польская нефтяная компания PKN Orlen SA перестала получать нефть из-за нефтепровода "Дружба" из России.

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