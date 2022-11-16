Германия предоставит Украине 1 млн евро для поддержки энергосистемы из-за ракетных ударов России

Правительство Германии решило выделить 1 млн евро неотложной помощи на восстановление поврежденной энергетической инфраструктуры Украины в результате ракетных обстрелов России.

Об этом говорится в сообщении посольства Германии в Twitter.

"В ответ на многочисленные атаки России на гражданскую энергетическую инфраструктуру Украины федеральное министерство иностранных дел Германии выделяет 1 млн евро как неотложную помощь, которая будет внесена в Фонд энергетической поддержки Украины", — говорится в сообщении.

Массированная атака по объектам критической инфраструктуры 15 ноября

Во вторник, 15 ноября, Россия осуществила серию ракетных ударов по городам Украины, повредив многие объекты критической инфраструктуры. После обстрелов в Украине применили графики аварийных отключений света.

Это самая массированная ракетная атака РФ по Украине от 24 февраля. Россия выпустила около 100 ракет на территории Украины.

В Воздушных силах рассказали, что им удалось сбить 77 российских ракет, выпущенных по Украине 15 ноября.

В Киеве в результате ракетной атаки повреждения получили две многоэтажки, в одной из них погибла пожилая женщина.

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