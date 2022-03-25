Германия собирается стать полностью независимой от российской энергетики: стали известны термины

До конца 2024 Германия хочет полностью отказаться от российского газа.

До конца 2022 года Министерство экономики Германии планирует сократить зависимость от российского газа с 55% до 30%, а уже с середины года импорт российской нефти в Германию, вероятно, сократится вдвое.

Об этом пишет Spiegel.

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Как сообщается, по состоянию на конец марта 2022 года зависимость ФРГ от природного газа из России составила всего 40% вместо прежних 55%. Цифра изменилась "из-за изменений закупок газа".

В дальнейшем Германия хочет еще больше снизить зависимость путем смены газовых электростанций на угольные электростанции, что может "снизить долю российского газа примерно до 30 процентов до конца года".

Кроме того, в стране собираются увеличить производство водорода и массовое расширение возобновляемых источников энергии, что позволит к лету 2024 импортировать в Германию только 10% российского природного газа.

Объемы импортирующейся нефти также собираются значительно урезать. Однако в этом случае обещают, что процесс будет идти гораздо быстрее.

"В связи с изменениями контракта уже ожидается снижение зависимости от российской нефти до 25 процентов", — говорят министры.

Измененные цепи поставок вступят в силу в ближайшие недели и месяцы, а как следствие уже с середины года импорт российской нефти в Германию, вероятно, сократится вдвое.

"До конца года мы стремимся стать почти независимыми", — говорят в Минэкономики Германии.

Кроме того, в ближайшие несколько недель Германия вдвое сократит использование российского каменного угля, а уже к осени сможет стать полностью от него независимым.

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