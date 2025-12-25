Германия выделила рекордный транш для поддержки украинской энергетики

Флаги Германии, Евросоюза и Украины

Германия осуществила самый большой транш в поддержку Украины, переведя в Фонд поддержки энергетики более 160 млн евро.

Об этом сообщил заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник.

По его словам, вклад Германии стал самым большим разовым перечислением с момента создания Фонда поддержки энергетики Украины.

В декабре 2025 года Фонд получил 245 млн евро новых взносов. Кроме Министерства иностранных дел Германии, еще 3 млн. евро перечислило Федеральное министерство экономики и энергетики Германии через немецкий банк развития KfW.

Николай Колесник подчеркнул, что Фонд поддержки энергетики Украины, находящийся на попечении Секретариата Энергетического Сообщества, остается одним из самых эффективных инструментов международной помощи украинскому топливно-энергетическому сектору. Денежные средства направляются на закупку оборудования для энергетических компаний и восстановление инфраструктуры после вражеских атак.

«В условиях непрерывных и прицельных атак России на украинскую энергетику одним из приоритетов Министерства является сотрудничество с партнерами по пополнению запасов оборудования для ремонтно-восстановительных работ», — отметил замминистра.

Он также добавил, что только в декабре во время ряда международных встреч высокого уровня Украина получила подтверждение от партнеров системной и долгосрочной поддержки.

«Интенсивность международной помощи должна быть сопоставима с интенсивностью атак врага. Поступление необходимого оборудования должно соответствовать темпам вражеских атак», — подчеркнул Колесник.

Ранее сообщалось, что Россия пытается истощить ресурс украинских АЭС, являющихся основой энергетической устойчивости страны. Чтобы избежать системных аварий на ядерных блоках, необходимо применять отключение света.

Мы ранее информировали, что россияне обстреляли критическую инфраструктуру Украины, что привело к обесточениям во многих областях.