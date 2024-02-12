«Герои рядом»: в Метинвесте ввели уникальный курс по адаптации ветеранов к мирной жизни

Почти 400 сотрудников после демобилизации вернулись к работе и со временем ветеранов на предприятиях будет становиться все больше.

Группа Метинвест совместно с Академией ДТЭК разработала и ввела для сотрудников уникальный учебный курс по адаптации ветеранов к мирной жизни – «Герои рядом». К созданию курса присоединились специалисты в области психологии и управления персоналом, военные психологи, а также сами ветераны: они поделились своим опытом и дали дельные советы. В первой волне программа охватит 1200 руководителей предприятий компании в регионах присутствия.

В компании говорят: уже около 400 сотрудников после демобилизации вернулись к работе, и со временем ветеранов на предприятиях будет становиться все больше. Эти люди усиливают коллективы, ведь получили во время обороны Украины новые навыки – лидерство, умение слаженно работать в команде, ориентацию на результат и взаимопомощь. Однако героям нужно время и поддержка, чтобы оправиться от пережитых на фронте событий и снова влиться в трудовые коллективы.

Именно трудовые коллективы играют важную роль в успешной адаптации ветеранов, но максимальная вовлеченность в этот процесс требует определенных знаний. Поэтому в Метинвесте разработали для сотрудников уникальный обучающий курс по адаптации ветеранов, предусматривающий различные форматы обучения: электронные тренажеры, инфографику, видеоуроки и т.д. Для этого использовались наработки лучших иностранных корпоративных программ, направленных на поддержку ветеранов.

Сейчас курс "Герои рядом" проходят 1200 руководителей. Он охватит руководителей всех уровней и будет проходить в несколько этапов. Курс состоит из семи модулей, рассчитанных на семь недель. Модули содержат практические видеоуроки, которые пошагово помогут адаптировать ветеранов, понимать их потребности и сильные стороны. Он содержит рекомендации, как построить эффективный диалог с ветераном в той или иной ситуации, как помочь ему справиться с негативными эмоциями. Научит, как лучше помочь демобилизованным коллегам с социализацией и адаптацией.

В скором времени будет разработана адаптированная версия программы для всех сотрудников Метинвеста с тем, чтобы все коллективы предприятий получили соответствующие знания.

«Вместе с помощью защитников, которые продолжают защищать Украину на фронте, мы фокусируемся на поддержке тех, кто уже вернулся с фронта и приступил к работе на предприятиях Метинвеста. Для этого в компании создается целая экосистема интеграции ветеранов в мирную жизнь. Уделяется внимание здоровью и психоэмоциональному состоянию демобилизованных работников. Успешная адаптация ветеранов – это большая ответственность и общий путь, который мы преодолеем вместе», — говорит директор по устойчивому развитию и взаимодействию с персоналом Группы Метинвест Татьяна Петрук.

Как известно, более 10 тысяч сотрудников компании Метинвест прошли через ряды ВСУ или сейчас находятся в армии. Также у компании много людей с инвалидностью, которые возвращаются с войны. Поэтому в 2024 году компания будет реализовывать многие программы поддержки и адаптации ветеранов, разработанных совместно с американцами, имеющими большой опыт в этой проблематике.