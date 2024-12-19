Гетманцев опроверг слухи о массовом закрытии ФЛПов

Количество вновь ФЛП в 2024 году превышает количество закрытых на 92 тысячи.

Несмотря на распространенные заявления о массовом закрытии физических лиц-предпринимателей (ФЛП) из-за принятия ресурсного закона для финансирования армии, статистика демонстрирует другую картину.

Об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

По данным по состоянию на 1 декабря 2024 года, количество ФЛП в Украине выросло до 2 076,7 тысячи. Из них 272,9 тысячи — это новые предприниматели, зарегистрированные в 2024 году, что на 83,6 тысячи больше, чем было в начале года.

Показатели свидетельствуют о положительном балансе: количество вновь созданных ФЛП в 2024 году превышает количество закрытых на 92 тысячи. В частности, за последние два месяца новых ФЛП было зарегистрировано 47,7 тысячи, тогда как прекратили деятельность 40,7 тысячи предпринимателей.

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"Указанные цифры не свидетельствуют ни об экономическом росте, ни о падении количества предпринимателей. Ведь, к сожалению, институт единого налога стал инструментом не развития предпринимательства, а уклонения от налогообложения крупного и среднего бизнеса. СМИ, любящим яркие заголовки, еще раз советую корректировать их с действительностью", – отмечает Даниил Гетманцев.

Также он поблагодарил малый бизнес за экономическую поддержку государства во время войны.

Напомним, ранее распространялась информация, что после подписания президентом закона о повышении налогов в Украине зафиксировано массовое закрытие физических лиц-предпринимателей. С момента вступления закона в силу свою деятельность прекратили 22,5 тысячи предпринимателей.