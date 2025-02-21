Гетманцев заявил о необходимости введения цензуры расходов

Даниил Гетманцев отметил, что сегодня Украина находится в периоде высокой турбулентности с марта 2022 года.
Многие спрашивают о связи того, что происходит в международной политике с нашими финансами. Связь к сожалению прямая.
Об этом написал депутат Верховной Рады от фракции "Слуга народа", глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в Telegram.
Гетманцев отметил, что сегодня мы находимся в периоде самой высокой турбулентности с марта 2022 года. Поддержка Украины, в том числе финансовая, стратегическим партнером не гарантирована. Это оказывает влияние и на ЕС, где начинаются некоторые неприятные для нас политические дискуссии.
"Это означает, несмотря на относительную обеспеченность финансами в текущем году, рост неопределенности в 2026 году и в дальнейшем, прежде всего, по мере исчерпания инструмента ERA (50 млрд долл. от доходов за счет обездвиженных активов банка России). И да, это означает, что мы безусловно благодарны за помощь, но верным будет и то, что должны сейчас критически пересмотреть и консолидировать все доступные внутренние финансовые источники и ресурсы", – написал он.
Что это значит в финансовой политике?
Даниил Гетманцев также объяснил, что это означает в финансовой политике: "Все просто: считать каждую копейку".
- "Для государства – наконец жестко прекратить тень и коррупцию. Вычистить воров из власти. Это враги, хуже россиян. Начать оценивать работу фискалов и правоохранителей по факту уничтожения тени, по результату в цифрах поступлений, а не по количеству возбужденных уголовных дел. Убрать любую профанацию. Только от работы налоговой мы должны в 2025 году не напрягаясь получить плюс 4 млрд долл от детенизации, а если напрячься – гораздо больше. И ввести военную цензуру расходов. Мы не можем допустить бессмысленного расходования средств на эксперименты отдельных министров вроде провального кэшбека, который дал "прирост" ВВП меньше статистической погрешности. Мы должны растянуть гарантированное льготное финансирование в 50 млрд долл. не на год, а на три года. Тотальная детенизация и экономия – это то, что сейчас нужно.
- Для общества – в конце концов повзрослеть и прекратить толерантность от уклонения от налогообложения, бессмысленные дискуссии вроде убийства бизнеса от дополнительных 3,5% ВЗ. Тот, кто ворует налоги в любой форме – враг. Такой же как и вор во власти. Оценка должна быть однозначна от всех, кто считает себя украинцами. В марте 2022 года мы все это понимали одинаково", – говорится в сообщении.
Нардеп подчеркнул, что сегодня ситуация не менее сложная и опасная.
Ранее Гетманцев опроверг слухи о массовом закрытии ФЛПов.
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