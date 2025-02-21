Гетманцев заявил о необходимости введения цензуры расходов

Даниил Гетманцев отметил, что сегодня Украина находится в периоде высокой турбулентности с марта 2022 года.

Многие спрашивают о связи того, что происходит в международной политике с нашими финансами. Связь к сожалению прямая.

Об этом написал депутат Верховной Рады от фракции "Слуга народа", глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в Telegram.

Гетманцев отметил, что сегодня мы находимся в периоде самой высокой турбулентности с марта 2022 года. Поддержка Украины, в том числе финансовая, стратегическим партнером не гарантирована. Это оказывает влияние и на ЕС, где начинаются некоторые неприятные для нас политические дискуссии.

"Это означает, несмотря на относительную обеспеченность финансами в текущем году, рост неопределенности в 2026 году и в дальнейшем, прежде всего, по мере исчерпания инструмента ERA (50 млрд долл. от доходов за счет обездвиженных активов банка России). И да, это означает, что мы безусловно благодарны за помощь, но верным будет и то, что должны сейчас критически пересмотреть и консолидировать все доступные внутренние финансовые источники и ресурсы", – написал он.

Что это значит в финансовой политике?

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Даниил Гетманцев также объяснил, что это означает в финансовой политике: "Все просто: считать каждую копейку".

" Для государства – наконец жестко прекратить тень и коррупцию. Вычистить воров из власти. Это враги, хуже россиян. Начать оценивать работу фискалов и правоохранителей по факту уничтожения тени, по результату в цифрах поступлений, а не по количеству возбужденных уголовных дел. Убрать любую профанацию. Только от работы налоговой мы должны в 2025 году не напрягаясь получить плюс 4 млрд долл от детенизации, а если напрячься – гораздо больше. И ввести военную цензуру расходов . Мы не можем допустить бессмысленного расходования средств на эксперименты отдельных министров вроде провального кэшбека, который дал "прирост" ВВП меньше статистической погрешности. Мы должны растянуть гарантированное льготное финансирование в 50 млрд долл. не на год, а на три года. Тотальная детенизация и экономия – это то, что сейчас нужно .

– наконец жестко прекратить тень и коррупцию. Вычистить воров из власти. Это враги, хуже россиян. Начать оценивать работу фискалов и правоохранителей по факту уничтожения тени, по результату в цифрах поступлений, а не по количеству возбужденных уголовных дел. Убрать любую профанацию. Только от работы налоговой мы должны в 2025 году не напрягаясь получить плюс 4 млрд долл от детенизации, а если напрячься – гораздо больше. И . Мы не можем допустить бессмысленного расходования средств на эксперименты отдельных министров вроде провального кэшбека, который дал "прирост" ВВП меньше статистической погрешности. Мы должны растянуть гарантированное льготное финансирование в 50 млрд долл. не на год, а на три года. . Для общества – в конце концов повзрослеть и прекратить толерантность от уклонения от налогообложения, бессмысленные дискуссии вроде убийства бизнеса от дополнительных 3,5% ВЗ. Тот, кто ворует налоги в любой форме – враг. Такой же как и вор во власти. Оценка должна быть однозначна от всех, кто считает себя украинцами. В марте 2022 года мы все это понимали одинаково", – говорится в сообщении.

Нардеп подчеркнул, что сегодня ситуация не менее сложная и опасная.

Ранее Гетманцев опроверг слухи о массовом закрытии ФЛПов.

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