Гетманцев атакует Минцифры из-за реформы рынка игровых услуг.

Украинские металлурги обвиняют польские профсоюзы и промышленные ассоциации в попытке переложить на них вину за проблемы польской сталелитейной отрасли. Да, сейчас в Польше призывают правительство требовать от Еврокомиссии 12-месячного эмбарго на импорт украинской стали, аргументируя это «несправедливой конкуренцией». Украинская сторона отрицает обвинения, отмечая, что объемы экспорта остаются ниже довоенного уровня 2021 года и не представляют угрозы польским производителям.
Об этом пишет Kyiv Independent.
По данным Eurostat, в первые семь месяцев 2025 экспорт украинской стали в Польшу вырос на 19% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Но эти объемы не рекордные для последних лет, а в масштабах рынка вообще незначительны: на долю Украины приходится 14,7% польского импорта стали, тогда как 27% поставляет Германия.
Президент объединения "Укрметаллургпром" Александр Каленков говорит, что польская промышленность пытается найти "удобного виновного" в собственной неконкурентоспособности.
«Польша пытается найти кого-то, кого можно винить. Их проблемы связаны с высокими ценами на электроэнергию и тем, что часть европейских компаний до сих пор покупает дешевое российское сырье», – пояснил Каленков.
Пока жалуются поляки, их сталелитейная промышленность демонстрирует рост: за первое полугодие 2025 года производство стали в Польше увеличилось на 8%, а выпуск арматуры — на 6,4%. Но польские объединения все равно недовольны якобы более дешевой украинской продукцией.
Однако, по данным ArcelorMittal Кривой Рог, себестоимость производства в Украине значительно выше: в августе цена электроэнергии для украинских предприятий составила 115 евро за МВтч, тогда как в Польше — 89,6 евро. Украинские заводы также платят больше за газ и уголь.
Гендиректор аналитического центра GMK Center Станислав Зинченко назвал претензии польской стороны безосновательными: «Как разрушенная войной украинская металлургия, которая только пытается выжить, может представлять растущую угрозу польской?»
Украинская металлургия — одна из наиболее пострадавших от российской агрессии отраслей указывает издание. Производство стали в Украине сократилось с 22 млн. тонн в 2021 году до 7,6 млн. тонн в 2024-м.
Новые ограничения, требуемые поляками, могут привести к сокращению производства, росту затрат и даже остановке отдельных предприятий. Это ударит не только по экономике, но и по обороноспособности страны — за 2024 год четыре крупнейших металлургических компании уплатили $780 млн налогов, что составляет 1,6% всех бюджетных поступлений. С учетом налогов от смежных отраслей и расходов всех людей, занятых в отрасли, налоговый эффект составляет около 3 млрд долларов.
«Ограничения украинского экспорта не решат внутренних проблем Польши, но создадут новый кризис в Украине. Мы уже видели подобный сценарий с зерном – теперь рискуем получить "стальной" конфликт», – подытожил Каленков.
Ранее Польша уже вводила односторонние запреты на импорт украинского зерна, что привело к напряженности в отношениях между Киевом и Варшавой. Украинские металлурги опасаются, что история может повториться, на этот раз в стратегически важной отрасли, которая обеспечивает 16% украинского экспорта и значительную долю доходов «Укрзализныци».