Зарплаты в Украине: Гетманцев раскрыл, у кого они выросли на 17 тысяч за месяц

Средняя зарплата в Украине в декабре 2025 достигла отметки в 30 926 грн, что на 13,8% или на 3 759 грн больше, чем в ноябре (21 167 грн).

Такие данные Госстата обнародовал Глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев в Telegram.

🔹Самые высокие средние зарплаты по отраслям:

• ИТ — 74 981 грн (за месяц +8 047 грн)

• Авиатранспорт — 72 649 грн (+17 601 грн)

• Финансы и страхование — 63 912 (+11 721 грн)

🔹Самые низкие средние зарплаты по отраслям:

• Творчество, искусство и развлечения — 17 766 грн (за месяц +2 367 грн)

• Текстильное производство — 18 573 грн (+686 грн)

• Библиотеки, архивы, музеи — 18 665 грн (+3 575 грн)

🔸Зарплаты по регионам: самый высокий показатель средней зарплаты — в Киеве — 48 449 грн (за месяц +7 816 грн), наименьший — в Кировоградской области — 22 110 грн (+3 031 грн).

🔸Задолженность по зарплатам по состоянию на 1 января 2026 достигла 3,6 млрд грн (3,8 — в предыдущем месяце).

Статистика по зарплатам в декабре 2025 года, по словам Гетманцева, еще раз показала существенный рост в сферах IT, авиатранспорта, финансов и страхования. В то же время специалисты культуры, библиотек и архивов до сих пор получают в 3,5–4,2 раза меньше представителей высокооплачиваемых отраслей.

Самые большие зарплаты

Самые маленькие зарплаты

«Но согласно налоговой отчетности налогоплательщиков цифры другие. По данным налоговой, зарплаты значительно меньше, чем они есть в отчетах Госстата — разрыв достигает 23%. Это очередное напоминание о том, почему детенизация зарплат важна», — резюмировал нардеп.

