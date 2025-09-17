Гетманцев обвинил украинцев в низких пенсиях и зарплатах

Председатель финансового комитета Верховной Рады Украины Даниил Гетманцев / © УНИАН

Причиной низкой зарплаты учителей и малых пенсий, является уклонение от уплаты налогов. Украина ежегодно недополучает миллиарды гривен именно потому, что значительная часть населения избегает налогообложения, а отдельные структуры покрывают эти нарушения.

Об этом заявил председатель финансового комитета Верховной Рады Украины Даниил Гетманцев в интервью News.LIVE.

«За счет сочетания „тени“ и коррупции, что является одним и тем же, мы с вами являемся бедной страной. Даже в мирное время мы были бедной страной, не говоря уже о том, когда мы 60% расходов направляем на безопасность и оборону», — сказал политик.

Даниил Гетманцев заявил, что около половины украинской экономики работает в тени. Это означает, что налоги с нее не поступают в бюджет, и речь идет примерно о 900 миллиардах гривен.

Он также обратил внимание на положение учителей, которых назвал наиболее социально незащищенной категорией среди работников бюджетной сферы. По словам Гетманцева, государство годами стабильно недооценивает педагогов, оставляя их без должного материального обеспечения и общественного уважения.

Сейчас средняя зарплата учителя составляет около 15 тысяч гривен, то есть примерно 350 долларов. Это меньше, чем в Молдове и во многих других странах мира.

Гетманцев подчеркнул, что при таких условиях педагоги вынуждены искать дополнительные источники дохода, вместо того чтобы полностью сосредоточиться на обучении детей. Кроме того, такая ситуация унижает их, ведь ставит в крайне уязвимое социальное положение. Поэтому молодежь, даже получив педагогическое образование, не спешит идти работать по специальности.

По его убеждению, если Украина не будет вкладывать в развитие и поддержку учителей, это поставит под угрозу будущее всего государства.

