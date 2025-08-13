Гетманцев призвал изменить прожиточный минимум: "Трудно представить, что так можно жить"

Председатель финансового комитета Верховной Рады / © ukrinform.ua

В Украине следует пересмотреть прожиточный минимум и потребительскую корзину, ведь нынешние стандарты датируются серединой 1990-х годов и не соответствуют реалиям жизни.

Об этом глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев заявил в интервью для «Українських новин».

Нардеп отметил необходимость обновить потребительскую корзину, которая является основой для расчета прожиточного минимума.

Гетманцев заявил о недопустимом разрыве в пенсионных выплатах, где минимальная пенсия составляет 2,3 тыс. грн, а максимальная — 390 тыс. грн, что создает разницу в 165 раз.

Народный депутат считает, что для решения этой проблемы нужно:

Отвязать от прожиточного минимума нецелевые выплаты, в том числе зарплаты судей и прокуроров.

Посмотреть потребительскую корзину, которая содержит устаревшие нормы, например «демисезонная куртка для подростка должна служить 3 года».

Установить реальный прожиточный минимум и привязать к нему минимальные зарплаты и пенсии.

Также, по мнению Гетманцева, для повышения социальных стандартов необходимо вывести из тени до 900 млрд. грн., что позволит покрыть все социальные расходы страны.

Напомним, ранее также поднимался вопрос достойной пенсии в Украине. Эта тема остается очень актуальной. Сколько денег действительно нужно украинцам, чтобы не просто выживать, а нормально существовать в преклонном возрасте? Эксперты и статистика Пенсионного фонда дают неутешительные ответы.

В проекте госбюджета-2025 не было запланировано увеличение прожиточного минимума и минимальной зарплаты. То есть, минимальная зарплата останется на уровне 8000 грн, а прожиточный минимум для трудоспособных граждан — на уровне 3028 грн.