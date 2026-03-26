Гетманцев заявил, что Украина на грани "финансовой катастрофы"

Даниил Гетманцев / © УНИАН

В Украине существует риск финансирования расходов в апреле 2026 года из-за использования средств, заложенных в бюджете на второе полугодие.

Об этом во время выступления в Раде заявил Даниил Гетманцев, глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов.

«Не мы выбрали это время — нас избрал Господь и возложил на нас огромную ответственность», — сказал он.

По его словам, Украине грозит финансовый кризис, если не будут приняты меры для стабилизации экономической ситуации. Важно, чтобы правительство осознало масштабы проблемы и принимало необходимые меры.

Парламентский кризис в Украине уже влияет на принятие решений, необходимых для сотрудничества с Международным валютным фондом и продвижения евроинтеграции. В то же время, угрозы срыва финансирования пока не подтверждены — ключевая проблема заключается во внутренней политической ситуации.

Ситуация вокруг сотрудничества с Международным валютным фондом в последнее время существенно обострилась. По информации международных медиа, Фонд обеспокоен задержками в выполнении условий программы финансирования на 8,1 млрд долларов. Речь идет в частности о:

отмена налоговых льгот для импорта дешевых посылок

возможно расширение налогооблагаемой базы для ФЛПов

другие изменения, направленные на увеличение бюджетных поступлений

На закрытой встрече с журналистами Зеленский заявил: «Народным депутатам придется либо служить в парламенте согласно украинскому законодательству, либо я готов проговаривать с представителями парламента закон об изменениях в мобилизации, чтобы депутаты могли уйти на фронт».

В самой Верховной Раде все чаще говорят о создании новой коалиции уже с оппозиционными фракциями. Сейчас почти каждое заседание заканчивается раньше времени.