Гетманцев заявил о задержке транша МВФ и предупредил о рисках для бюджетных выплат

Даниил Гетманцев / © УНИАН

Украина не смогла своевременно войти в новую программу сотрудничества с Международным валютным фондом. Получение критически важных средств для ВСУ или пенсий в первом квартале 2026 оказалось под большой угрозой.

Об этом заявил глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев в интервью «Новости.LIVE».

Руководство МВФ должно было рассмотреть украинский вопрос еще в январе, но заседание просто отменили. Причина банальная — Верховная Рада не приняла необходимые законы. Фонд требует конкретных шагов, а не обещаний, потому без голосований в сессионном зале траншей не будет.

«Последствия могут быть катастрофическими, — предупреждает он. Речь идет о реальных деньгах для людей. Под ударом оказались социальные выплаты. Пенсионеры могут не получить средства вовремя. Бюджетная стабильность трещит по швам. Даже выплаты военным теперь под угрозой».

Гетманцев подчеркивает: затягивание с законами — это прямой путь к кризису. Государство рискует остаться с пустой казной в самый трудный момент.

«Время истекает и если законы не примут в ближайшее время, финансовый коллапс станет реальностью», — добавил он.

Напомним, Украина и Международный валютный фонд достигли договоренностей на уровне персонала по новой программе поддержки в размере $8,2 млрд на четыре года.

Об этом сообщила премьер-министр страны Юлия Свириденко по итогам работы миссии фонда во главе с Гевином Греем, которая в течение недели работала в Киеве. Окончательное решение еще предстоит принять Раде исполнительных директоров МВФ.

Новая программа позволит профинансировать критически важные расходы и сохранить макрофинансовую устойчивость.

В рамках переговоров Фонд подтвердил устойчивость украинской экономики, которая продолжает работу даже в условиях ударов по энергетической и инфраструктурной системам.

Кабинет министров также подготовил проект государственного бюджета на 2026 год в соответствии с рамкой программы с акцентом на эффективность расходов.

«Соглашение охватывает ряд фискальных и монетарных мер, направленных на закрепление программы. Она имеет целью поддержать макроэкономическую стабильность, восстановить „устойчивость долга и внешнюю жизнеспособность“, бороться с коррупцией и усовершенствовать систему государственного управления», — говорится в пресс-релизе МВФ.