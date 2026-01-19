- Дата публикации
-
- Категория
- Деньги
- Количество просмотров
- 129
- Время на прочтение
- 2 мин
Гетманцев заявил о задержке транша МВФ и предупредил о рисках для бюджетных выплат
В Украине могут возникнуть дополнительные риски для своевременного финансирования бюджетных расходов из-за задержки очередного транша Международного валютного фонда.
Украина не смогла своевременно войти в новую программу сотрудничества с Международным валютным фондом. Получение критически важных средств для ВСУ или пенсий в первом квартале 2026 оказалось под большой угрозой.
Об этом заявил глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев в интервью «Новости.LIVE».
Руководство МВФ должно было рассмотреть украинский вопрос еще в январе, но заседание просто отменили. Причина банальная — Верховная Рада не приняла необходимые законы. Фонд требует конкретных шагов, а не обещаний, потому без голосований в сессионном зале траншей не будет.
«Последствия могут быть катастрофическими, — предупреждает он. Речь идет о реальных деньгах для людей. Под ударом оказались социальные выплаты. Пенсионеры могут не получить средства вовремя. Бюджетная стабильность трещит по швам. Даже выплаты военным теперь под угрозой».
Гетманцев подчеркивает: затягивание с законами — это прямой путь к кризису. Государство рискует остаться с пустой казной в самый трудный момент.
«Время истекает и если законы не примут в ближайшее время, финансовый коллапс станет реальностью», — добавил он.
Напомним, Украина и Международный валютный фонд достигли договоренностей на уровне персонала по новой программе поддержки в размере $8,2 млрд на четыре года.
Об этом сообщила премьер-министр страны Юлия Свириденко по итогам работы миссии фонда во главе с Гевином Греем, которая в течение недели работала в Киеве. Окончательное решение еще предстоит принять Раде исполнительных директоров МВФ.
Новая программа позволит профинансировать критически важные расходы и сохранить макрофинансовую устойчивость.
В рамках переговоров Фонд подтвердил устойчивость украинской экономики, которая продолжает работу даже в условиях ударов по энергетической и инфраструктурной системам.
Кабинет министров также подготовил проект государственного бюджета на 2026 год в соответствии с рамкой программы с акцентом на эффективность расходов.
«Соглашение охватывает ряд фискальных и монетарных мер, направленных на закрепление программы. Она имеет целью поддержать макроэкономическую стабильность, восстановить „устойчивость долга и внешнюю жизнеспособность“, бороться с коррупцией и усовершенствовать систему государственного управления», — говорится в пресс-релизе МВФ.