"Гибридная медиа-атака с российским следом": болгарский политик Александр Манолев прокомментировал публикации в СМИ

Болгарский политик Александр Манолев опубликовал заявление, в котором опровергает любые якобы обвинения и подчеркивает, что эта медиа-атака преследует цель блокирования поставок оружия из ЕС в Украину.

«За последние 24 часа я понял, как осуществляется гибридная медиа-атака: вы платите вроде бы авторитетному «европейскому» сайту, чтобы он разместил грязную историю о вашем оппоненте. Затем вы начинаете тиражировать его в российских изданиях», — написал он.

В своем заявлении Манолев отмечает, что Россия давно пытается сорвать поставки европейского оружия в Украину.

«Лишь одна страна заинтересована в том, чтобы говорить такие чепухи об экспорте оружия в Украину за день до выборов (парламентских в Болгарии – ред.). Позвольте экспорт оружия в Украину и наконец покажите, где стоит наша страна. В Восточном или Западном блоке», — пишет Манолев.

Напомним, несколько дней назад в украинских медиа появились публикации о якобы связи Александре Манолевой с болгарской BIEM, которая имеет контракты со многими компаниями в ЕС и зарекомендовала себя как надежного поставщика оружия. В частности, BIEM является поставщиком для румынской государственной компании «Romarm», через которую обеспечивает ВСУ многими видами вооружения, а также напрямую работает с «Агентством оборонных закупок» МОУ. В украинских СМИ эти публикации распространились с интерпретацией.

Напомним, экспорт болгарского оружия для ВСУ через посредников стал результатом политики пророссийского президента Болгарии Румена Радева и пророссийской Болгарской социалистической партии, отказавшихся продавать напрямую в Украину. Еще в марте прошлого года СМИ сообщали, что Болгария через посредников передала Украине необходимое оружие на $1 млрд.