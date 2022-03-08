Гигант бытовой химии Procter & Gamble сокращает продажу продукции в России и приостанавливает инвестиции

Американская компания поддержала Украину.

Производитель-гигант бытовой химии Procter & Gamble поддержал введение санкций против России из-за того, что она пошла войной против Украины. Компания останавливает инвестиции в РФ, рекламную активность, а также сокращает перечень товаров, которые будут продавать на российском рынке.

Об этом говорится в заявлении генерального директора P&G Джона Меллера.

"С начала войны в Украине нашим главным приоритетом было заботиться о людях P&G там и во всем регионе, которые непосредственно пострадали. Мы приостановили деятельность в Украине, чтобы помочь защитить наших людей на месте. Наши постоянные усилия варьируются от помощи в эвакуации, финансовой и материально-технической поддержки, до обеспечения едой, жильем и основными продуктами для семей P&G. Работники P&G в Центральной Европе и во всем мире активизировались, чтобы оказать свою индивидуальную поддержку, многие открыли свои дома, чтобы принимать своих украинских коллег", — говорится в заявлении.

В компании отметили, что предоставили "многомиллионный пакет помощи наличными и продуктами P&G, включая подгузники, товары женского ухода и другие предметы первой необходимости". Эту помощь передали через Красный Крест.

"Наши многочисленные российские коллеги и народ России сталкиваются с проблемами и неопределенностью своего будущего, которые также важны. P&G будет продолжать поддерживать их, но ситуация требует значительных изменений немедленно и со временем. Мы прекратили все новые капитальные инвестиции в России и приостановили все активности в медиа, рекламу и рекламную деятельность. Мы значительно сокращаем наш ассортимент продукции, чтобы сосредоточиться на элементах здоровья, гигиены и личной гигиены, необходимых многим российским семьям, которые зависят от них в повседневной жизни. Поскольку мы продолжаем сокращать масштабы наших российских сделок, мы будем продолжать корректировать, если это необходимо", – отметил гендиректор компании.

Отметим, что Procter&Gamble является производителем продукции таких брендов: Ariel, Gillette, Head&Shoulders, Lenor, Mr. Proper, Oral-B, Old Spice, Pantene, Pampers, Tide и другие.

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