Глава ДТЭК обсудил с международными партнерами усиление энергобезопасности Украины

Генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко встретился в США с международными партнерами и обсудил с ними усиление энергобезопасности Украины.

Об этом говорится в опубликованном сообщении Тимченко.

«Встречался на этой неделе с международными партнерами. Спасибо за вашу постоянную поддержку. Вместе мы поможем обеспечить более экологичное и безопасное энергетическое будущее как для Украины, так и для Европы», — написал он.

Тимченко подчеркнул, что миссия ДТЭК – сделать энергосистему Украины более устойчивой.

Ранее на конференции COP28 ДТЭК Рината Ахметова и ведущий в мире производитель ветротурбин датская компания Vestas подписали меморандум по завершению строительства Тилигульской ВЭС. Общий объем инвестиций в проект превысит 650 млн. евро, а мощность станции составит 500 МВт. Она станет самой большой в Восточной Европе.