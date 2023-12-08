Глава ДТЭК обсудил с президентом World Bank Group потребности ЕС и Украины в зеленой энергии

На конференции по изменению климата COP28 генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко встретился с президентом World Bank Group Аджаем Бангой.

Об этом написал Тимченко в своих соцсетях.

«Принял участие в дискуссии с Аджаем Бангой, президентом World Bank Group. Говорили о потребностях Украины и Европы в возобновляемой энергии», – написал он.

Тимченко выразил Банге благодарность за обязательство ежегодно выделять 40 млрд долларов на борьбу с изменениями климата. Также он поблагодарил его за усилия по восстановлению доверия к углеродным рынкам.

Напомним, на конференции COP28 ДТЭК и ведущий в мире производитель ветротурбин компания Vestas подписали меморандум, предусматривающий завершение строительства крупнейшей в Восточной Европе ветровой электростанции – Тилигульской ВЭС. Общий объем инвестиций в проект превышает 650 млн евро, а установленная мощность станции составит 500 МВт.