Глава ДТЭК представил международным партнерам ключевые принципы устойчивости энергосистемы

Об этом он рассказал во время своего выступления в Германии.

Первой составляющей энергетической безопасности он назвал людей. Тимченко подчеркнул, что они должны понимать, как вести себя во время атак и соблюдать протоколы безопасности.

Второй составляющей является планирование. Глава ДТЭК пояснил, что здесь подразумевается развитие децентрализованных энергообъектов, а также обеспечение производства самого необходимого оборудования.

В то же время, третьей составляющей энергобезопасности является обеспечение безопасности: защитой энергетических объектов на местах защитными конструкциями и обеспечением системами противовоздушной обороны.

«Нам есть чем поделиться. И я не вижу энергетическую безопасность Европы без Украины. Мы инвестируем в энергетическую безопасность не только Украины, но и всего европейского континента», — подытожил Тимченко.

Ранее на Всемирном экономическом форуме в Давосе Максим Тимченко призвал мировое сообщество помочь в восстановлении поврежденной обстрелами энергетической инфраструктуры Украины.

