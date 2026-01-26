- Дата публикации
Глава ДТЭК Тимченко призвал в Давосе помочь энергетике Украины
Генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко призвал мировое сообщество помочь в восстановлении поврежденной обстрелами энергетической инфраструктуры.
Об этом он заявил в интервью DW.
«Нам нужна противовоздушная оборона, новые поставки оборудования, патронов. Нам нужны срочные поставки энергетического оборудования, как подержанного, так и нового, и мы сможем восстановить то, что было разрушено. Также нам нужна финансовая помощь», – сказал он.
Тимченко подчеркнул, что сегодня в украинской энергетике критическая ситуация.
Он подчеркнул, что сейчас Украина борется не только за свою энергетику, но и за энергонезависимость всей Европы.
Ранее Тимченко заявлял, что в условиях беспрецедентных атак сейчас идет борьба за каждый мегаватт мощности.
