Глава ДТЭК Тимченко призвал в Давосе помочь энергетике Украины

Генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко призвал мировое сообщество помочь в восстановлении поврежденной обстрелами энергетической инфраструктуры.

Об этом он заявил в интервью DW.

«Нам нужна противовоздушная оборона, новые поставки оборудования, патронов. Нам нужны срочные поставки энергетического оборудования, как подержанного, так и нового, и мы сможем восстановить то, что было разрушено. Также нам нужна финансовая помощь», – сказал он.

Тимченко подчеркнул, что сегодня в украинской энергетике критическая ситуация.

Он подчеркнул, что сейчас Украина борется не только за свою энергетику, но и за энергонезависимость всей Европы.

Ранее Тимченко заявлял, что в условиях беспрецедентных атак сейчас идет борьба за каждый мегаватт мощности.

