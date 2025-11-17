- Дата публикации
Глава ДТЭК Тимченко вошел в рейтинг Forbes «ТОП-25 лучших руководителей военного времени»
Генеральный директор компании ДТЭК Максим Тимченко вошел в «ТОП-25 лучших CEO военного времени».
Об этом свидетельствует рейтинг издания Forbes Ukraine.
Отмечается, что Тимченко возглавляет ДТЭК с момента основания компании.
Его роль в ДТЭК заключается в стратегических решениях, привлечении инвестиций и коммуникации с международными партнерами.
«Цель – чтобы ДТЭК стал ведущей европейской энергокомпанией», - подчеркнул Тимченко.
Напомним, ранее ДТЭК Ринат Ахметов был признан одним из лучших работодателей Украины.