Глава ДТЭК Тимченко вошел в рейтинг Forbes «ТОП-25 лучших руководителей военного времени»

Генеральный директор компании ДТЭК Максим Тимченко вошел в «ТОП-25 лучших CEO военного времени».

Глава ДТЭК Тимченко вошел в рейтинг Forbes «ТОП-25 лучших руководителей военного времени»

Об этом свидетельствует рейтинг издания Forbes Ukraine.

Отмечается, что Тимченко возглавляет ДТЭК с момента основания компании.

Его роль в ДТЭК заключается в стратегических решениях, привлечении инвестиций и коммуникации с международными партнерами.

«Цель – чтобы ДТЭК стал ведущей европейской энергокомпанией», - подчеркнул Тимченко.

Напомним, ранее ДТЭК Ринат Ахметов был признан одним из лучших работодателей Украины.

