Глава ФГИУ Дмитрий Сенниченко рассказал подробности Большой приватизации ОГХК

Участвовать в приватизационном аукционе АТ “Обьединенная горно-химическая компания” намерены больше 10 компаний, большинство из которых - иностранные.

Об этом сообщил глава Фонда государственного имущества Украины Дмитрий Сенниченко в колонке для “Экономической правды”.

Потенциальными покупателями ОГХК могут стать компании из Индии, США, Японии или Австралии. По словам Сенниченка, привлечение иностранного инвестора для приватизации комбината благоприятно повлияет на интеграцию Украины в мировое сообщество. “Привлечение любой из этих компаний в качестве инвестора ОГХК углубит интеграцию Украины в мировую экономику и станет действительно стратегическим шагом для государства. Ведь вхождение в международные альянсы в оборонной сфере возможно лишь тогда, когда Украина и цивилизованный мир будут неразрывно интегрированы экономически”, - отметил глава ФГИ.

Для приватизации ОГХК, Фонд госимущества проделал немалую работу. Как результат, стартовая цена предприятия выросла с 2,1 до 3,7 млрд гривен. А доходы предприятия увеличились в три раза.

После приватизации заботы по модернизации ОГХК лягут на инвестора. Его новый владелец будет обязан вложить в модернизацию комбината не менее 400 млн гривен. “Как я уже неоднократно говорил, приватизация - это не продажа ради продажи. Она имеет смысл только тогда, когда формирует добавленную стоимость, способствует развитию предприятия, отрасли и страны”, - заявил Сенниченко.

На сегодня, все необходимые документы для проведения приватизации ОГХК готовы. Для оглашения даты аукциона ожидается утверждение документов в Кабинете министров.

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