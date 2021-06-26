Глава ГФС — Гетманцеву: Блокировка сайтов, незаконно торгующие подакцизом, законодательно не урегулирован

Председатель ДФС Вадим Мельник заявил, что закрытие сайтов, из-за которых осуществляется незаконная реализация подакцизных товаров, не будет эффективным, пока правоохранительные органы не будут иметь законодательного урегулирования этих вопросов.

Позицию Мельника ЭП предоставила пресс-служба ДФС. Таким образом глава ведомства отреагировал на публикацию в спецпроекте ЭП "Нет контрабанде», в рамках которого проводилось интервью с председателем Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниилом Гетманцевым.

В интервью Гетманцев, в частности, заявил, что из-за нелегального рынка табака бюджет недополучает около 12 млрд грн.

"Поэтому для меня поступления в бюджет — единственный объективный показатель. Другой — мы должны забить в поиск соответствующий подакцизный товар в интернете и не найти его", — сказал нардеп.

"Было бы желание. Хотя я не говорю, что фискалы должны только блокировать сайты. Кстати, они их блокируют — около полсотни сайтов заблокированы по решению судов. То есть механизмы есть, было бы желание", — считает Гетманцев.

В то же время председатель ГФС заявляет, что блокирование сайтов, незаконно торгующих пидакцизом, законодательно не урегулировано.

"На сегодня вопрос прекращения деятельности веб-сайтов, через которые осуществляется незаконная реализация подакцизных товаров, а также привлечения к ответственности их держателей законодательно не урегулированы. Не определен нормативно и механизм контроля за почтовыми отправлениями подакцизных товаров", — сказал Мельник.

"Государственная фискальная служба по результатам практических наработок в рамках уголовных производств о прекращении работы веб-сайтов, через которые незаконно реализуется спирт, дважды направляла в адрес председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева предложения по рассмотрению возможностей урегулирования указанных проблемных вопросов на законодательном уровне", — добавил глава ГФС.

"Вместе с тем, системная работа подразделений ГФС о прекращении нелегального производства и реализации алкогольной продукции через розничные торговые точки, Интернет и операторов почтовой связи дает положительный результат. В этом году работниками ГФС из незаконного оборота изъято 1908 тонн спирта на сумму почти 350 млн грн и 498 тонн ликеро-водочных изделий на сумму 104 млн грн. Ликвидировано 55 незаконных производств спирта и алкоголя. На основании судебных решений заблокирована работа 121 веб-сайта, распространявшие фальсифицированные спирт и ликеро-водочные изделия", — добавили в ГФС.

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