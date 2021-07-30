Категория
Деньги
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиВыпуски ТСНАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаАрхивПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Глава ГФС Мельник анонсировал новые шаги по детенизации табачного рынка 

Дата публикации
Просмотры
68
Глава ГФС Мельник анонсировал новые шаги по детенизации табачного рынка 

Государственная фискальная служба инициирует проведение межведомственного координационного совещания с участием правоохранительных и налоговых органов для выработки решений, касающихся детенизации рынка табачных изделий.

Об этом сообщает руководитель ГФС Вадим Мельник в социальной сети Facebook

“ГФС среагировала на рост подакцизной "тени" и расследует сейчас три уголовных производства по направлению легализации сигарет через Duty Free. Анализ ситуации на рынке четко указывает нам, что усилий одной только Государственной фискальной службы для преодоления такого сложного и комплексного криминального явления недостаточно. 

Необходимо тесное сотрудничество ГФС, Государственной пограничной службы, Государственной таможенной службы, Государственной налоговой службы и Нацполиции. У каждого органа своя зона ответственности, и только совместными усилиями мы заблокируем все возможные каналы и способы производства, перемещения и вывода на рынок контрафактного табака. 

Координации деятельности - это то, чего не хватает сейчас в борьбе с незаконным оборотом подакцизных товаров. По моему мнению, таким координирующим органом может быть Совет национальной безопасности и обороны или Офис Генерального прокурора. Выносить этот вопрос на такой высокий уровень нужно, потому что убытки бюджета достигают десятков миллиардов гривен в год. 

Государственная фискальная служба инициирует проведение межведомственного координационного совещания для разработки совместных мероприятий по детенизации рынка табачных изделий. Убежден, что преодолеть теневой рынок табачной продукции в конструктивном сотрудничестве с коллегами из других правоохранительных ведомств при условии надлежащей координации совместных усилий - вполне возможно”, - отметил Мельник. 

Напомним, в конце июля 2021 стало известно, что сотрудники ГФС раскрыли схему присвоения средств АО “Укрзализныця” на сумму более 30 млн грн. 

Дата публикации
Просмотры
68
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Email