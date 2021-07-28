Глава ГФС Мельник объяснил, как Бюро экономической безопасности будет противодействовать теневым рынкам

Концепция работы Бюро экономической безопасности (БЭБ) предполагает объединение аналитических инструментов и ликвидацию системных уголовных проявлений как силовыми, так и иными оговоренными в законодательстве механизмами.

Об этом заявляет глава ГФС Вадим Мельник в интервью изданию Mind.ua.

“Борьба с тенью — это борьба с криминалом, где применяются жесткие силовые методы. В Законе «О Бюро экономической безопасности Украины» заложено два концептуальных аспекта.

Во-первых, это аналитика, а затем следственное действие. Аналитики будут давать рекомендации, как выявить нелегальный бизнес, его локацию, принципы работы и как его ликвидировать (в законодательный или силовой способ).

Во-вторых — это уничтожение системных криминальных проявлений (центры минимизации, центры скруток по НДС). То есть, борьба с экономическими преступлениями напрямую связана с влиянием на коррупцию, ее уменьшением. Коррупция процветает там, где можно зарабатывать теневые средства, и она прикрывает теневой сектор. Чем больше будем бить по нему, тем больше будет снижаться уровень коррупции”, — заявил Мельник.

Закон “О Бюро экономической безопасности Украины” вступил в силу в конце марта 2021. В июне был объявлен конкурс на должность главы БЭБ. О своем участии в конкурсе заявили более 50 претендентов, среди которых глава ГФС Вадим Мельник. Ожидается, что БЭБ начнет работу не позже 25 сентября.

Ранее сообщалось, что сотрудники ГФС раскрыли схему присвоения средств “Укрзализныци” на сумму свыше 30 млн грн.

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