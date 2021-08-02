Глава ГФС назвал механизмом борьбы с контрабандой ее криминализацию

Убытки государственного бюджета через незаконный оборот подакцизных товаров составляют десятки миллиардов гривен в год.

Для эффективной борьбы с контрабандой необходимо вернуть уголовную ответственность за этот вид правонарушений. Об этом в интервью «Экономической правде» сказал председатель Государственной фискальной службы Вадим Мельник.

«Возвращение уголовной ответственности за контрабанду подакцизной продукции — важная составляющая борьбы с теневой экономикой», — заявил Мельник.

По данным ГФС, потери бюджета от нелегального рынка табачной продукции оцениваются в размере 12 млрд грн. При этом объемы нелегальной торговли сигаретами в 2021 году резко возросли.

«Исследование "Kantar Украины" показало рост доли нелегальных табачных изделий в феврале 2021 до рекордных 12,8% против 5,8% в феврале 2020 года, это максимальный показатель с 2011 года», — пишет «ЭП».

В первом полугодии ГФС изъяла около 13,5 миллиона пачек сигарет, почти 200 тонн спирта, более 500 тонн ликероводочной продукции и около 38 000 тонн горюче-смазочных материалов.

По словам Мельника, если бы вся эта продукция была продана легально, бюджет только по акцизу получил бы около 700 млн грн, а всего дополнительные поступления превысили бы 1 млрд грн.

Председатель ГФС уверен, что борьба с незаконным оборотом подакцизных товаров необходимо активизировать, но для этого не хватает координации деятельности между различными ведомствами. Объединяющим органом, по его мнению, могли бы стать Совет национальной безопасности и обороны или Офис генпрокурора.

«Выносить этот вопрос на такой высокий уровень нужно, потому что убытки бюджета достигают десятков миллиардов гривен в год. Экономическая безопасность является составной безопасности государства», — отметил Мельник.

Криминализация контрабанды предоставит правоохранителям более оперативные и качественные инструменты сбора доказательной базы, уверен глава ГФС.

«Если руководствоваться КПК, незаконные действия можно останавливать более оперативно и эффективно. Сам факт наличия уголовной ответственности будет сдерживать от совершения незаконных действий. Это позволит воплотить один из основных принципов Уголовного процессуального кодекса — принцип неотвратимости наказания», — заявил председатель ГФС.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку