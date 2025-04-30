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Глава ГНС Кравченко: в апреле перевыполнение поступлений в госбюджет составляет 10 млрд грн
Государственная налоговая служба демонстрирует стабильное перевыполнение плана поступлений. В апреле налоговая перевыполнила план по наполнению бюджета более чем на 10 млрд грн.
Об этом сообщил руководитель ГНС Руслан Кравченко.
«В апреле по состоянию на 19:00 30.04.2025 еще +10,2 млрд грн. Четыре месяца завершили с солидным перевыполнением – на 46,2 млрд грн (+13,1% к плану Минфина).
В апреле в общий фонд госбюджета по платежам, контролируемым ГНС, поступило более 83 млрд грн (+14% к плану, +37,2% к апрелю 2024 года)», - сообщил Кравченко.
Главные показатели апреля:
● НДФЛ: 29,7 млрд грн (+18,6% к плану)
● НДС: 27,4 млрд грн (+6%)
● Налог на прибыль: 5,6 млрд грн (+77,5%)
● Акциз по производимым и ввозимым товарам: 15,7 млрд (+11,4%)
Возмещение НДС:
Четвертый месяц – положительная динамика. В апреле возместили 13 млрд. грн. За январь-апрель сумма составляет более 55 млрд. грн. (+24,2% к показателю 2024 года).
В целом налоговая перевыполняет план уже четыре месяца подряд.
Показатели января-апреля 2025 года.
● Поступление: 398,2 млрд грн
● Перевыполнение плана: +46,2 млрд грн
● Перевыполнение показателя января-апреля 2024 года: +16,9%
«Накопили существенный финансовый резерв. Благодаря системной работе, повышению добровольной уплаты налогов и улучшению администрирования есть дополнительный объем для финансирования важных расходов», - добавил глава ГНС Кравченко.