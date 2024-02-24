Глава Минфина ответил, сможет ли Украина пройти 24-й год без помощи США

Украина рассчитывает, что администрация президента Соединенных Штатов выполнит свои заверения и все необходимые решения по оказанию помощи будут приняты.

Об этом в эфире телемарафона заявил министр финансов Сергей Марченко.

Он отметил, что получение помощи от западных партнеров критически необходимо.

"Конечно, это критично, но я бы не сказал, что мы не пройдем, или не будут приняты решения. То есть мы считаем, что решения будут приняты, и сейчас мы получили все необходимые заверения администрации, что решения будут приняты. Есть несколько вариантов, как это может быть реализовано", – сказал Марченко.

Кроме того, министр выразил надежду на то, что Украина получит необходимую помощь от западных партнеров.

"О планах, если у нас будут сложности — мы будем обращаться к странам, которые дали заверения в части программы Международного валютного фонда, и говорить с ними в части увеличения их пакета, их части помощи Украины", — сказал Марченко.

Напомним, ранее сообщалось, что профильные комитеты Европарламента поддержали решение о многолетней программе финансовой помощи для Украины в размере 50 млрд евро.

Кроме того, мы ранее информировали, что ЕС может пересмотреть объем 50-миллиардной помощи Украине в сторону увеличения.

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