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Глава Минфина заявил, что пока не знает, где брать деньги на усиление мобилизации

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
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Глава Минфина заявил, что пока не знает, где брать деньги на усиление мобилизации

Есть ли у Украины средства на дополнительную мобилизацию / Фото: pixabay.com

Марченко рассказал, что искусственно увеличить расходы не получится, ведь "их просто нет".

Министерство финансов ожидает предложений от Минобороны и Генерального штаба по покрытию расходов на дополнительную мобилизацию, потому что денег в бюджете на это нет.

Об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко во время ютуб-проекта Forbes "Business Breakfeast".

"Я бы дал возможность Генеральному штабу вместе с Минобороны найти подходы в этом вопросе и предложить решение, как они видят оптимизацию расходов. Потому что мы истощили наш внутренний потенциал для финансирования военных нужд, и просто искусственно, условно говоря, увеличить сумму – не получится так, ведь их просто нет", – говорит Марченко.

По его словам, Минфин ожидает информации относительно масштабов мобилизации и сроков, а также необходимых расходов.

Марченко признал, что озвученные президентом Зеленским объемы финансирования ( 500 млрд гривен в случае призыва полмиллиона человек ) корректны.

Министр пояснил, что есть много факторов, влияющих на эти расчеты, в частности:

  • сроки мобилизации и демобилизации;
  • обеспечение подразделений.

"Если нам нужно будет найти средства, то нам нужно понимать во времени – их нужно найти уже сегодня, или это март-апрель-май, возможно, второе полугодие. То есть мне нужна картина, как министру, тогда можно будет говорить об обеспечении этих потребностей ", – отметил глава Минфина.

Он добавил, что именно Минобороны считает потребности ВСУ, определяет возможные источники оптимизации существующих потребностей и выходит с Минфином на совместное решение.

"Мы такую потребность от Минобороны не получили, с Генштабом мы напрямую не работаем", – подытожил Марченко.

Ранее Сергей Марченко заявил, что не понимает, почему военные на фронте покупают вещи за собственные деньги.

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Дата публикации
Просмотры
594
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