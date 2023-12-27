Глава Минфина заявил, что пока не знает, где брать деньги на усиление мобилизации

Марченко рассказал, что искусственно увеличить расходы не получится, ведь "их просто нет".

Министерство финансов ожидает предложений от Минобороны и Генерального штаба по покрытию расходов на дополнительную мобилизацию, потому что денег в бюджете на это нет.

Об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко во время ютуб-проекта Forbes "Business Breakfeast".

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"Я бы дал возможность Генеральному штабу вместе с Минобороны найти подходы в этом вопросе и предложить решение, как они видят оптимизацию расходов. Потому что мы истощили наш внутренний потенциал для финансирования военных нужд, и просто искусственно, условно говоря, увеличить сумму – не получится так, ведь их просто нет", – говорит Марченко.

По его словам, Минфин ожидает информации относительно масштабов мобилизации и сроков, а также необходимых расходов.

Марченко признал, что озвученные президентом Зеленским объемы финансирования ( 500 млрд гривен в случае призыва полмиллиона человек ) корректны.

Министр пояснил, что есть много факторов, влияющих на эти расчеты, в частности:

сроки мобилизации и демобилизации;

обеспечение подразделений.

"Если нам нужно будет найти средства, то нам нужно понимать во времени – их нужно найти уже сегодня, или это март-апрель-май, возможно, второе полугодие. То есть мне нужна картина, как министру, тогда можно будет говорить об обеспечении этих потребностей ", – отметил глава Минфина.

Он добавил, что именно Минобороны считает потребности ВСУ, определяет возможные источники оптимизации существующих потребностей и выходит с Минфином на совместное решение.

"Мы такую потребность от Минобороны не получили, с Генштабом мы напрямую не работаем", – подытожил Марченко.

Ранее Сергей Марченко заявил, что не понимает, почему военные на фронте покупают вещи за собственные деньги.

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