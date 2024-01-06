Глава Нацбанка дал обещание относительно курса гривны на 2024 год

Глава Национального банка Украины Андрей Пышный воздержался от прогнозов, каким будет курс доллара 2024 года, но пообещал обеспечивать "курсовую устойчивость".

Об этом он сказал в эфире национального телемарафона.

"Национальный банк традиционно не дает прогнозов по курсу, но декларирует о том, что мы будем эффективно обеспечивать наш мандат ценовой стабильности и курсовой устойчивости", – заверил Андрей Пышный.

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Ранее заместитель главы Нацбанка Сергей Николайчук сообщил, что в настоящее время в Украине действует управляемая гибкость курса, поэтому курсовые колебания — нормальное явление.

Напомним, курс валют в Украине перед Новым годом совершил скачок вверх. Так, плавное удорожание доллара сменилось быстрым ростом курса. Чего ждать от курса валют в начале 2024 года – читайте в еженедельном аналитическом проекте сайта ТСН.ua.

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