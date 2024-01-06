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Глава Нацбанка дал обещание относительно курса гривны на 2024 год

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Глава Нацбанка дал обещание относительно курса гривны на 2024 год

Фото: pixabay.com

В Нацбанке традиционно успокоили волнение украинцев из-за колебаний курса американской валюты.

Глава Национального банка Украины Андрей Пышный воздержался от прогнозов, каким будет курс доллара 2024 года, но пообещал обеспечивать "курсовую устойчивость".

Об этом он сказал в эфире национального телемарафона.

"Национальный банк традиционно не дает прогнозов по курсу, но декларирует о том, что мы будем эффективно обеспечивать наш мандат ценовой стабильности и курсовой устойчивости", – заверил Андрей Пышный.

Ранее заместитель главы Нацбанка Сергей Николайчук сообщил, что в настоящее время в Украине действует управляемая гибкость курса, поэтому курсовые колебания — нормальное явление.

Напомним, курс валют в Украине перед Новым годом совершил скачок вверх. Так, плавное удорожание доллара сменилось быстрым ростом курса. Чего ждать от курса валют в начале 2024 года – читайте в еженедельном аналитическом проекте сайта ТСН.ua.

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Дата публикации
Просмотры
468
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