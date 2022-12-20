Глава Нацбанка сообщил, как выросли потребительские цены во время войны

В НБУ прогнозируют уровень инфляции в 2022 году на уровне 30%. Это меньше, чем в соседней Молдове.

Глава Национального банка Украины Андрей Пышный сообщил, что инфляционные процессы в стране удалось затормозить. Рост потребительских цен в военном 2022 прогнозируют до 30%.

Об этом он говорил во время онлайн-дискуссии Центра экономической стратегии.

"Инфляционные процессы удалось затормозить. Уровень инфляции, видим, растет, но он даже ниже прогнозируемых в октябре темпов", – утверждает Андрей Пышный.

По его словам, меры, предпринятые НБУ, дают оптимизм по контролю соответствующих показателей.

"Мы можем выйти на конец года с показателем индекса потребительских цен в 30%", — спрогнозировал он.

Такой уровень инфляции, заметил Андрей Пышный, ниже, чем в соседней Молдове, где инфляция составляет 34,5%. При этом он подчеркнул, что даже в Польше тоже фиксируют существенный рост потребительских цен – на 17,5%.

Напомним, правительство улучшило ожидания роста потребительских цен в Украине в 2023 году.

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