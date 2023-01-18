Категория
Деньги
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Глава "Нафтогаза" сообщил "хорошие новости из Давоса"

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
Дата публикации
Просмотры
662
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Глава "Нафтогаза" сообщил "хорошие новости из Давоса"

Фото: Министерство развития общин и территорий Украины

"Нафтогаз" договорился о дополнительных объемах голубого топлива.

НАК "Нафтогаз Украины" в Давосе договорилась с международными партнерами по резервированию дополнительных объемов газа для Украины на текущий отопительный сезон.

Об этом сообщил глава правления компании Алексей Чернышев.

"Чудесные новости из Давоса — газа хватит! С Европейским банком реконструкции и развития договорились о механизмах финансирования закупки необходимых Украине дополнительных объемов газа; с нашими западными партнерами – ЕБРР, Норвегией, США, Германией, Францией, Канадой и Великобританией – о финансировании закупки; с ведущими нефтегазовыми компаниями – о резервировании необходимых объемов", — рассказал Чернышев.

Напомним, НАК "Нафтогаз Украины" в декабре сообщил, что Украина получит около 350 млн куб. м газа от норвежской государственной энергетической компании Equinor и 100 млн. куб. м газа от авторизованных Европейским банком реконструкции и развития продавцов.

Как сообщал премьер-министр Денис Шмыгаль, Украина начала отопительный сезон 2022/2023 с запасами газа в 11,7 млрд кубометров. Если этих запасов будет мало, западные партнеры помогут приобрести дополнительные объемы.

В свою очередь, исполнительный директор Ассоциации газодобывающих компаний Украины Артем Петренко заверил, что даже при блэкауте газ у украинцев будет.

Читайте также:

Лайфхаки Дании - как избавиться от нефтегазовой зависимости от страны-бензоколонки России

Лайфхаки Дании - как избавиться от нефтегазовой зависимости от страны-бензоколонки России

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
662
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация