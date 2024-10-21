Глава НБУ озвучил прогноз об изменениях курса валют в Украине

Структурный дефицит валюты остается, поскольку война лишила Украину треть экономики.

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявил глава Национального банка Украины (НБУ) Андрей Пышный.

В то же время, он не считает, что сейчас нужны какие-либо радикальные изменения.

"Никаких кардинальных изменений не предвидится. Мы видим, что этот режим работает. Благодаря тому, что изменения в балансе между спросом и предложением определяют направление движения курса, корректируются макроэкономические дисбалансы. Рынок адаптировался", — сказал он.

Пышный подчеркнул, что НБУ постоянно участвует в рыночных операциях, поскольку структурный дефицит валюты сохраняется. Война привела к потере трети экономики Украины, что создало огромные бюджетные нужды и значительные требования к импорту, в то время как экспорт страны остается ограниченным.

"Впрочем, мы видим, что втрое выросла глубина валютного рынка — объем операций на межбанке без участия Национального банка сегодня около $110 млн", — назвал Пышный еще один положительный результат смены режима.

Пышный также считает, что разносторонние колебания на рынке также вернули чувство валютного риска, а значит, население и бизнес начали подходить более ответственно к планированию.

"Благодаря переходу к управляемой гибкости курс начал выполнять функцию поглотителя шоков, а не генератора", — подчеркнул он.

Напомним, Пышный сделал прогноз того, что будет с курсом доллара в октябре. По его словам, украинцам в ближайшее время не следует ожидать перемен в валютно-курсовой политике.

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