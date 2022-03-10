Глава НБУ рассказал, как Россия может заплатить Украине репарации

Глава НБУ рассказал, как Россия может заплатить Украине репарации

Кирилл Шевченко подчеркнул, что после войны потребность Украины в деньгах будет огромной.

Глава Нацбанка Кирилл Шевченко предложил использовать в качестве части репараций Украине российские активы, которые сейчас заморожены на Западе.

Об этом он сказал в комментарии BBC.

Кирилл Шевченко подчеркнул, что после войны потребность Украины в деньгах будет огромной.

"Это может быть реализовано с помощью ссуд и грантов от транснациональных организаций и прямой помощи других стран. Но для репарации от агрессора необходимо получить большую долю финансирования, включая средства, которые сейчас заморожены в наших союзных странах", — сказал глава НБУ.

Напомним, глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева предупредила о последствиях войны России против Украины.

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