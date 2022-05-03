Глава НБУ сообщил, какой может быть инфляция в Украине в конце 2022 года

Глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко рассказал о ситуации с ценами в нашей стране. По его словам, в условиях войны избежать роста цен невозможно.
Нынешний уровень роста цен является существенным, но контролируемым. В прошлом месяце инфляция составила 15,9%, а к концу года она может перевалить за 20%.
Об этом глава НБУ Кирилл Шевченко сообщил в колонке на НП.
По оценкам НБУ, на основе web-scraping (метод сбора цен по онлайн-супермаркетам) в апреле инфляция составила 15,9%. К концу года она может превысить 20%. Это значительный уровень роста цен, но контролируемый. И такие показатели несопоставимы с 2015 годом, когда в отдельные месяцы инфляция достигала 60%.
У НБУ есть значительный опыт борьбы с инфляцией. Вообще, в мировой истории не было случаев, когда страна входила в военное положение, имея столь высокоразвитую финансовую систему и монетарную политику.
"Пока рыночные механизмы будут иметь ограниченное влияние на рынок, мы будем удерживать рост цен с помощью фиксации курса и сохранения части ограничений. Как только заработают каналы монетарной трансмиссии и снизится неопределенность, мы вернемся к режиму инфляционного таргетирования (ИТ), который в свое время помог преодолеть ту же инфляцию в 60%", - подчеркнул Кирилл Шевченко.
Ранее глава НБУ рассказал, как функционируют украинские банки в условиях войны.
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