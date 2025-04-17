Главные вызовы украинской металлургии – это тарифы госмонополий, дефицит лома и нехватка кадров – СОО Метинвеста

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Об этом рассказал операционный директор Группы Метинвест Александр Мироненко на прошедшем в Киеве Business Wisdom Summit 2025.

Стоимость передачи электроэнергии с 2021 года выросла в 2,3 раза, тариф на транспортировку газа – вчетверо, а железнодорожные тарифы – в 1,7-2,4 раза, напомнил Мироненко. Именно из-за высокой себестоимости (в том числе энергоресурсов и логистики), которая не перекрывается ценами на экспортных рынках, находится в простой Ингулецкий ГОК.

«Неэффективность государственных монополий оборачивается дополнительными затратами для бизнеса – они просто переводят свои финансовые проблемы и специальные обязанности на небытовых потребителей. Это существенный вызов для нас. Надо пересматривать эту политику и искать общий язык с государственными монополиями. Сейчас мы ведем диалог с Укрзализныцей, которая планирует на 37% повысить железнодорожные тарифы, что в случае принятия это уничтожит национального производителя», — сказал он.

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Другая проблема — дефицит металлолома, который обостряется из-за постоянного увеличения объемов экспорта этого стратегически важного сырья из Украины. В 2024 году экспорт металлолома вырос почти в 6 раз против 2022 года. "Мы продаем стратегическое сырье за границу по $250 за тонну, тогда как сталь - по $550-600", - подчеркнул Мироненко.

При этом использование 1 тонны лома для производства и экспорта стали приносит Украине дополнительные $1,2 тыс. валютной выручки и 15 тыс. грн налогов. «Экспорт металлолома экономически невыгоден для государства. Мы должны ограничить экспорт металлолома, который необходим украинским металлургам для увеличения внутреннего производства стали», — считает операционный директор Метинвеста.

Третьим самым болезненным вызовом для Метинвеста является дефицит кадров, который составляет 10-15% от общего количества персонала. Сейчас мы ведем диалог с Министерством обороны, чтобы найти компромисс и не парализовать производство. Если не будет работать экономика, у армии нет ресурсов для борьбы», — отметил он.

Напомним, Метинвест Ахметова включили в рейтинг крупнейших инвесторов Украины: ежегодно компания вкладывает 12 миллиардов в инвестиционные проекты в Украине. Также с начала войны компания перечислила более 50 миллиардов гривен налогов и сборов в бюджеты всех уровней.