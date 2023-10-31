Глобальный цифровой оператор VEON оспаривает в суде арест корпоративных прав "Киевстара"

Глобальный цифровой оператор VEON Ltd, который является единственным акционером ЧАО Киевстар, сегодня подал ходатайство в суд с целью обжалования ареста корпоративных прав Киевстара. Напомним, что об аресте 100% корпоративных прав Киевстара изначально было объявлено на сайте СБУ 06 октября 2023 года, однако впоследствии Шевченковский районный суд г. Киева исправил ошибку в своем решении и определил, что аресту подлежат 47,85% корпоративных прав, которые якобы принадлежат подсанкционным лицам.

VEON ltd отмечает, что является единственным владельцем корпоративных прав в Киевстаре. Поэтому полный или частичный арест корпоративных прав украинского телеком оператора нарушает права как VEON, так и его международных инвесторов. В связи с этим VEON стремится обжаловать арест своих корпоративных прав в "Киевстаре".

В своих представлениях в суд VEON подтвердил, что любые действия, направленные на права, льготы или средства подсанкционных лиц, не могут быть направлены на Киевстар или VEON. Указанные лица не владеют акциями VEON или" Киевстар", не могут осуществлять какие-либо права в отношении VEON или "Киевстар", не являются членами или участниками каких-либо органов управления компанией, включая правление, не имеют возможности контролировать или влиять на решения, принятые VEON или "Киевстар" и не получают выгоды от VEON или любой из его операционных компаний.

"Как мы обещали нашим инвесторам, VEON предпринимает все необходимые шаги для защиты прав нашей дочерней компании "Киевстар" и наших международных инвесторов. Безупречный послужной список VEON и Киевстар в предоставлении услуг в Украине, диалог, который мы установили на прошлой неделе в Украине во время визита нашей делегации и стабильная доступность механизмов и процедур обжалования дают мне уверенность в том, что мы достигнем нашей цели, защищая наши права", - сказал Каан Терзиоглу, генеральный директор VEON Group.

По состоянию на время публикации ни VEON, ни "Киевстар" официально не были вручены решения суда о наложении ареста на корпоративные права в "Киевстаре", ни изменено постановление суда от 13 октября 2023 года, уменьшившее процент арестованных корпоративных прав до 47,85% акций. Veon отмечает, что если ходатайство об обжаловании ареста корпоративных прав "Киевстара" будет отклонено, компания будет осуществлять дальнейшие шаги в рамках действующего законодательства Украины, включая подачу апелляции в вышестоящие инстанции.

"Киевстар" продолжает обслуживать 25 миллионов клиентов и поддерживать связь Украины с 94% доступностью телеком сети, предоставляя свои услуги с полным соответствием приоритетам национальной безопасности Украины.

Справка о Киевстаре

Киевстар - крупнейший украинский оператор электронных коммуникаций, по состоянию на июнь 2023 года обслуживал 24,1 млн абонентов мобильной связи и более 1,1 млн абонентов "Домашнего интернета". Компания предоставляет услуги с использованием широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе 4G, Big Data, Cloud solutions, сервисы для киберзащиты, цифровое ТВ и др. Киевстар помогает абонентам, обществу и стране преодолевать сложности военного времени. С начала полномасштабной войны компания выделила более 1,4 млрд грн помощи государству, военным, обществу, абонентам. Единственный акционер Киевстара-международная группа VEON. Акции группы находятся в свободном обращении на фондовых биржах NASDAQ (Нью-Йорк) и Euronext (Амстердам). Киевстар более 25 лет работает в Украине и признан крупнейшим налогоплательщиком на телеком-рынке, лучшим работодателем и социально ответственной компанией.