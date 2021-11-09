Годовая инфляция в Украине замедлилась: на какие продукты снизились цены

Инфляция на потребительском рынке в октябре по сравнению с сентябрем 2021 года выросла всего на 0,9%.

Инфляция на потребительском рынке в октябре 2021 года по сравнению с октябрем 2020 года замедлилась. Так, потребительская инфляция составляет 10,9%, что на 0,1% меньше, чем в сентябре 2021 года.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в отчете Государственной службы статистики.

По данным Госстата, инфляция на потребительском рынке в октябре по сравнению с сентябрем 2021 года выросла всего на 0,9%, с начала года – на 8,5%.

Цены на продукты

На потребительском рынке в октябре цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,1%. Больше всего подорожали овощи – на 10,6%. На 4,0-1,1% выросли цены на сало, хлеб, молоко и молочные продукты, масло, продукты переработки зерновых, мясо и мясопродукты, яйца. В то же время, на 6,6–1,6% подешевели фрукты, сахар, подсолнечное масло.

Цены на алкоголь и сигареты

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 0,6%, что связано с подорожанием табачных изделий на 1,0%.

Тарифы на коммунальные услуги

Снижение цен на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 0,9% произошло за счет удешевления электроэнергии на 7,4%. В то же время, произошло повышение цен на природный газ – на 3,2%, содержание домов и придомовых территорий – на 1,6%.

Цены на транспорт

Цены на транспорт выросли на 1,1% в первую очередь за счет подорожания топлива и смазочных масел на 2,9%, проезда в автодорожном пассажирском транспорте – на 1,6%. Однако на 4,3% подешевел проезд в железнодорожном пассажирском транспорте.

Цены в сфере связи

В связи с этим цены выросли на 1,7%, что связано с подорожанием почтовых услуг на 16,7% и местной телефонной связи на 14,0%.

Европейский банк реконструкции и развития прогнозирует рост экономики Украины на 2021 год на уровне 3,5%. Такие же темпы роста ВВП, по данным ЕБРР, ожидают и в 2022 году.

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