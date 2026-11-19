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Об этом говорится в материале "Бизнес. Цензор", посвященном деятельности австрийской банковской группы в России.

В частности, французская Société Générale продала свой российский Росбанк еще в мае 2022 года, понеся убытки в размере около 3,2 млрд евро. Британский HSBC завершил продажу российского подразделения в мае 2024 года, а американский Citi - в феврале 2026-го.

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На фоне других западных банков, которые до сих пор остаются в России, финансовая зависимость Raiffeisen от российского рынка показательна. В 2025 году российский бизнес обеспечил итальянскому UniCredit около 6% операционной прибыли, тогда как RBI - около 39%.

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Только за первое полугодие 2026 года российское подразделение Raiffeisen принесло австрийской группе около 550 млн евро прибыли.

Как отмечает издание, продолжение работы банка отвечает финансовым интересам не только RBI, но и Кремля, для которого Raiffeisen остается одним из немногих каналов доступа к международной платежной системе SWIFT.

Такая позиция австрийской группы все чаще становится предметом публичной критики в Украине. В частности, политический эксперт и блогер Алексей Голобуцкий подчеркивает, что после почти пяти лет полномасштабной войны очередные заявления банка о намерениях покинуть Россию уже не могут служить оправданием. Он выступает за усиление общественного давления на банк, в частности, посредством репутационных механизмов и бойкота.

По оценке B4Ukraine и BankTrack, с начала полномасштабного вторжения Raiffeisen уплатил в российский бюджет около 2,1 млрд евро налогов.

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Ранее СМИ обращали внимание на то, что нежелание руководства RBI продавать российские активы со значительным дисконтом является одним из факторов затягивания ухода банка из РФ. При этом журналисты "Схем" задокументировали проведение российским Raiffeisen платежей, связанных с государственным оборонным заказом РФ.

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