"Гордитесь тем, кто вы есть": семь советов Билла Гейтса об успехе, деньгах и бизнесе

"Гордитесь тем, кто вы есть": семь советов Билла Гейтса об успехе, деньгах и бизнесе

Миллиардер и филантроп Гейтс считает, что невозможно достичь успеха, если человек не имеет страсти к тому, что делает.

Билл Гейтс является одним из богатейших людей мира благодаря созданию Microsoft в далеком 1975 году. Состояние Гейтса оценивается 131,2 млрд долларов. Его главное достижения — операционная система Windows, которая остается самой популярной в мире.

Что является важным на пути к успеху и как достичь высот — Билл Гейтс знает на собственном опыте. Более подробно об этом — в материале ТСН.ua.

1. Начинайте как можно раньше

Успех возможен в любом возрасте, но те, кто начинает заниматься бизнесом в юности — имеют больше времени для реализации идей и устранения ошибок.

Если у вас есть мечта — начинайте реализовывать ее здесь и сейчас. Молодые люди амбициозные, менее восприимчивы к критике, у них есть силы для большого пути. В солидном возрасте будет фундамент, собственное дело и крепкий иммунитет к проблемам. Такие советы Билла Гейтса оправданы, ведь ему было всего 13 лет, когда он начал работать с компьютерами.

2. Находите партнеров

Билл Гейтс любит налаживать партнерские отношения с людьми, особенно с теми, которых называют хозяевами положения. Это давало ему возможность учиться у талантливых предпринимателей. Для Гейтса они были источником знаний и примерами, которые задали правильный вектор в начале его карьеры.

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3. Вы не будете зарабатывать миллионы, просто закончив школу

Какое бы образование вы не получили — достойная оплата труда требует практических навыков и знаний, которые проверяются по делу. Никто не возьмет вас на должность генерального директора в международную компанию только потому, что у вас есть диплом по бизнес-менеджменту.

Это правило невозможно обойти. Нужно или открыть компанию и поднять ее к вершинам, или развиваться отдельно и совершенствоваться, как профессионал.

4. Не стоит жаловаться на ошибки: они — самые ценные уроки

В ошибках один виновник: ты сам, и больше никто. Не пытайтесь "искать крайних", чтобы освободить совесть от этого груза.

Ошибки существуют, чтобы мы учились. Вы сделали что-то не так, и с этого момента знаете, какие решения не подходят для той или иной ситуации. Когда проблема придет снова — вы будете подготовлены.

5. Приготовьтесь рисковать

Начало бизнеса похоже на азартную игру, где нет полной уверенности в будущем успехе. Чтобы минимизировать риски — необходимы грамотное планирование и разработка стратегии. Это правило применяется не только к предпринимательству, а к жизни в целом. Мир полон неопределенностей и случайностей. Мы обязаны жертвовать, чтобы добраться до конечной цели. Люди будут давить и отказывать в поддержке, но в итоге, если у вас есть мужество для продолжения пути, ничто не сможет помешать.

6. Гордитесь тем, кто вы есть

Некоторые люди расстраиваются, что они не такие богатые, умные или талантливые, как их знакомые или кумиры. У каждого человека есть уникальные способности. Чтобы стать успешным — примите это. Если вы начнете ценить себя и то, что предлагаете миру, и заниматься своим делом станет легче.

7. Всегда оставайтесь спокойными

Мечтать о финансовой независимости — интересное занятие. Однако, если вы позволите подобным мыслям заполнить голову и начнете думать только о своей неприкосновенности и уникальности, вы будете стремиться не к успеху, а к гордыне.

Жизнь непредсказуема. Сегодня вы на вершине, а завтра — начинаете все на первой строчке. Лучше оставаться смиренным и не забывать, благодаря чему мы поднимаемся.

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