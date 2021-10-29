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Городские власти Чернигова могут поднять тарифы на отопление вопреки президентскому Меморандуму

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Городские власти Чернигова могут поднять тарифы на отопление вопреки президентскому Меморандуму

president.gov.ua

Чернигов может стать единственным городом в стране, руководство которого не придерживается Меморандума о неповышении тарифов на отопление.

Об этом президенту Владимиру Зеленскому доложили во время заседания Конгресса местных и региональных властей, состоявшегося в Одессе в пятницу, 29 октября.

В ходе заседания председателя и заместители председателей областных государственных администраций отчитались о том, что каждая область соблюдает Меморандум, зафиксировавший тарифы на отопление для населения на уровне предыдущего отопительного сезона.

Однако, по словам заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко, только в Чернигове городские власти рассматривают возможность повышения тарифов.

«Во всех областях все главы городов выполняют Меморандум по тарифам для населения, который был подписан месяц назад. Тарифы для населения не увеличиваются. Но у нас одна ситуация в Черниговской области: мэр города Чернигов господин Атрошенко собирается все-таки единственным в Украине повысить тарифы на отопление», — отметил Тимошенко.

Сейчас в Чернигове работают два больших теплоснабжающих предприятия, которые предоставили городским властям предложения о повышении тарифов, рассказал председатель Черниговской ОГА Вячеслав Чаус. Однако это решение должно рассмотреть профильная депутатская комиссия.

Президент Зеленский поставил задачу заместителю руководителя ОП Кириллу Тимошенко, главе Черниговской ОГА Вячеславу Чаусу, а также председателю правления Нафтогаза Юрию Витренко проконтролировать соблюдение в Чернигове пунктов Меморандума.

Кроме этого, глава государства обратился к секретарю СНБО Алексею Данилову с просьбой приобщиться к решению проблемы.

«Я хотел бы попросить тогда секретаря Совета национальной безопасности и обороны нам предложить какое-нибудь решение в случае, если мы все друг друга не услышим. Какое-то решение, проработанное со специалистами – с министром энергетики, с премьер-министром и с Юрием Юрьевичем (Витренко – ред.). Какое-то решение, которое будет поддерживать людей, несмотря на то, в каком городе они живут и кто у них менеджер города», — заявил Зеленский.

Напомним, Меморандум о неповышении уровня тарифов был подписан 30 сентября во время заседания Конгресса местных и региональных властей под председательством президента Зеленского. Меморандум установил, что до конца отопительного сезона тарифы на тепло и горячую воду не будут расти: цена газа составит 7,4 грн. за 1 куб. м для населения и 13,6 грн. за 1 куб. м для бюджетных учреждений.

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