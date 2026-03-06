- Дата публикации
Горючее дорожает: как правительство стабилизирует цены на рынке — заявление Свириденко
Правительство Украины готовит комплекс мер по стабилизации рынка горючего. «Укрнафта» будет продавать бензин и дизель с минимальной наценкой, а контроль за ценами на АЗС усилят.
Правительство готовит шаги по стабилизации цен на горючее после скачка на рынке из-за событий на Ближнем Востоке. Государственная компания «Укрнафта» будет продавать горючее с минимальной наценкой, а контроль за ценами на АЗС усилят.
Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко после координационного совещания с ключевыми министерствами и руководством НАК «Нафтогаз Украины» 6 марта.
По ее словам, правительство проанализировало ситуацию на топливном рынке, обострившуюся на фоне военных действий на Ближнем Востоке. Для стабилизации цен готовится комплекс мер.
«Текущая ситуация на топливном рынке имеет прежде всего внешние причины. В то же время, цены на топливо в Украине остаются ниже, чем в ряде соседних стран Европы», — заявила Свириденко.
Решено, что государственная компания «Укрнафта» будет продавать топливо с минимальной торговой наценкой, чтобы сформировать ориентир справедливой стоимости на рынке в нынешних условиях.
Параллельно правительство ведет переговоры с другими операторами топливного рынка и рассчитывает на их ответственную ценовую политику.
Правительство поручило АМКУ проверить операторов АЗС
Свириденко также поручила Антимонопольному комитету Украины и Госпродслужбе усилить контроль за ценами на АЗС, чтобы предотвратить необоснованное повышение стоимости горючего или возможные рыночные манипуляции.
Особое внимание правительство уделяет обеспечению стратегических секторов экономики. Первому вице-премьеру — министру энергетики вместе с Минобороны, Минразвития, Минэкономики и «Нафтогазом» поручено контролировать наличие горючего для ключевых отраслей.
По словам Свириденко, приоритетом остается обеспечение потребностей сектора обороны, а также стабильные поставки горючего для аграриев и общественного транспорта.
Также стало известно, что Украина ведет переговоры с международными партнерами по увеличению объемов импорта горючего, чтобы усилить стабильность внутреннего рынка.
Напомним, в последние дни в Украине стоимость бензина бьет рекорды. По словам экспертов рынка, и эти цены могут подскочить. Так считает Дмитрий Леушкин. По его словам, нынешний рост рекордный, а темпы роста — максимальные, потому что даже во времена топливного кризиса «такого роста цен не было».