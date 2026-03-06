ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
Количество просмотров
30
Время на прочтение
2 мин

Горючее дорожает: как правительство стабилизирует цены на рынке — заявление Свириденко

Правительство Украины готовит комплекс мер по стабилизации рынка горючего. «Укрнафта» будет продавать бензин и дизель с минимальной наценкой, а контроль за ценами на АЗС усилят.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Горючее дорожает: как правительство стабилизирует цены на рынке — заявление Свириденко

Подробности заявления Юлии Свириденко.

Правительство готовит шаги по стабилизации цен на горючее после скачка на рынке из-за событий на Ближнем Востоке. Государственная компания «Укрнафта» будет продавать горючее с минимальной наценкой, а контроль за ценами на АЗС усилят.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко после координационного совещания с ключевыми министерствами и руководством НАК «Нафтогаз Украины» 6 марта.

По ее словам, правительство проанализировало ситуацию на топливном рынке, обострившуюся на фоне военных действий на Ближнем Востоке. Для стабилизации цен готовится комплекс мер.

«Текущая ситуация на топливном рынке имеет прежде всего внешние причины. В то же время, цены на топливо в Украине остаются ниже, чем в ряде соседних стран Европы», — заявила Свириденко.

Решено, что государственная компания «Укрнафта» будет продавать топливо с минимальной торговой наценкой, чтобы сформировать ориентир справедливой стоимости на рынке в нынешних условиях.

Параллельно правительство ведет переговоры с другими операторами топливного рынка и рассчитывает на их ответственную ценовую политику.

Правительство поручило АМКУ проверить операторов АЗС

Свириденко также поручила Антимонопольному комитету Украины и Госпродслужбе усилить контроль за ценами на АЗС, чтобы предотвратить необоснованное повышение стоимости горючего или возможные рыночные манипуляции.

Особое внимание правительство уделяет обеспечению стратегических секторов экономики. Первому вице-премьеру — министру энергетики вместе с Минобороны, Минразвития, Минэкономики и «Нафтогазом» поручено контролировать наличие горючего для ключевых отраслей.

По словам Свириденко, приоритетом остается обеспечение потребностей сектора обороны, а также стабильные поставки горючего для аграриев и общественного транспорта.

Также стало известно, что Украина ведет переговоры с международными партнерами по увеличению объемов импорта горючего, чтобы усилить стабильность внутреннего рынка.

Напомним, в последние дни в Украине стоимость бензина бьет рекорды. По словам экспертов рынка, и эти цены могут подскочить. Так считает Дмитрий Леушкин. По его словам, нынешний рост рекордный, а темпы роста — максимальные, потому что даже во времена топливного кризиса «такого роста цен не было».

Дата публикации
Количество просмотров
30
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie