Горючее дорожает: как правительство стабилизирует цены на рынке — заявление Свириденко

Подробности заявления Юлии Свириденко.

Реклама

Правительство готовит шаги по стабилизации цен на горючее после скачка на рынке из-за событий на Ближнем Востоке. Государственная компания «Укрнафта» будет продавать горючее с минимальной наценкой, а контроль за ценами на АЗС усилят.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко после координационного совещания с ключевыми министерствами и руководством НАК «Нафтогаз Украины» 6 марта.

По ее словам, правительство проанализировало ситуацию на топливном рынке, обострившуюся на фоне военных действий на Ближнем Востоке. Для стабилизации цен готовится комплекс мер.

Реклама

«Текущая ситуация на топливном рынке имеет прежде всего внешние причины. В то же время, цены на топливо в Украине остаются ниже, чем в ряде соседних стран Европы», — заявила Свириденко.

Решено, что государственная компания «Укрнафта» будет продавать топливо с минимальной торговой наценкой, чтобы сформировать ориентир справедливой стоимости на рынке в нынешних условиях.

Параллельно правительство ведет переговоры с другими операторами топливного рынка и рассчитывает на их ответственную ценовую политику.

Правительство поручило АМКУ проверить операторов АЗС

Свириденко также поручила Антимонопольному комитету Украины и Госпродслужбе усилить контроль за ценами на АЗС, чтобы предотвратить необоснованное повышение стоимости горючего или возможные рыночные манипуляции.

Реклама

Особое внимание правительство уделяет обеспечению стратегических секторов экономики. Первому вице-премьеру — министру энергетики вместе с Минобороны, Минразвития, Минэкономики и «Нафтогазом» поручено контролировать наличие горючего для ключевых отраслей.

По словам Свириденко, приоритетом остается обеспечение потребностей сектора обороны, а также стабильные поставки горючего для аграриев и общественного транспорта.

Также стало известно, что Украина ведет переговоры с международными партнерами по увеличению объемов импорта горючего, чтобы усилить стабильность внутреннего рынка.

Напомним, в последние дни в Украине стоимость бензина бьет рекорды. По словам экспертов рынка, и эти цены могут подскочить. Так считает Дмитрий Леушкин. По его словам, нынешний рост рекордный, а темпы роста — максимальные, потому что даже во времена топливного кризиса «такого роста цен не было».