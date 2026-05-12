Горючее дорожает в Украине: цены на АЗС 12 мая

На 12 мая 2026 года крупнейшие сети АЗС в Украине обновили цены на топливо. Средняя стоимость бензина А-95 составляет около 74,48 грн/литр. Дизельное горючее в среднем стоит 88,06 грн за литр.

Самый дорогой бензин и дизель предлагают сети Окко, WOG и Socar, тогда как самое дешевое топливо — «Укрнафта» и «БРСМ-Нефть».

Напомним, государство продлило кэшбек на топливо до 31 мая 2026: 15% на дизель, 10% на бензин, 5% на автогаз. Максимум — 500 грн в месяц для участников программы «Национальный кэшбек».

Антимонопольный комитет расследует ситуацию. Глава Павел Кириленко заявил, что доказательств сговора нет, а рост цен — реакция на кризис на Ближнем Востоке.

Сами операторы признают, что объемы продаж и прибыльность снизились, поэтому они заинтересованы в снижении цен. То есть пока нет однозначного ответа, был ли рост объективным или связан с возможными согласованными действиями на рынке — расследование продолжается.

