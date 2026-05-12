Горючее дорожает в Украине: цены на АЗС 12 мая
Из-за обострения на Ближнем Востоке и роста мировых цен на нефть топливо в Украине существенно подорожало. Правительство приняло меры для стабилизации рынка, но тенденция сохраняется.
На 12 мая 2026 года крупнейшие сети АЗС в Украине обновили цены на топливо. Средняя стоимость бензина А-95 составляет около 74,48 грн/литр. Дизельное горючее в среднем стоит 88,06 грн за литр.
Об этом сообщает «Главком».
Самый дорогой бензин и дизель предлагают сети Окко, WOG и Socar, тогда как самое дешевое топливо — «Укрнафта» и «БРСМ-Нефть».
Напомним, государство продлило кэшбек на топливо до 31 мая 2026: 15% на дизель, 10% на бензин, 5% на автогаз. Максимум — 500 грн в месяц для участников программы «Национальный кэшбек».
Антимонопольный комитет расследует ситуацию. Глава Павел Кириленко заявил, что доказательств сговора нет, а рост цен — реакция на кризис на Ближнем Востоке.
Сами операторы признают, что объемы продаж и прибыльность снизились, поэтому они заинтересованы в снижении цен. То есть пока нет однозначного ответа, был ли рост объективным или связан с возможными согласованными действиями на рынке — расследование продолжается.