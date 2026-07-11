Горючее может подорожать: экономист объяснил, к чему приведут мобильные АЗС

АЗС / © pixabay.com

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Российские удары по автозаправочным станциям могут заставить операторов изменить формат работы. В этом случае стоимость бензина и дизельного топлива может вырасти.

Такое мнение высказал финансовый аналитик и экономист Алексей Кущ.

По словам эксперта, Россия целенаправленно атакует стационарные автозаправочные станции, особенно на левобережье Украины и на юге.

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«Я думаю, что в ближайшие дни или месяцы россияне могут уничтожить несколько сот АЗС на левобережной части Украины и на юге. Это может произойти в течение лета. Они сейчас фактически реализуют программу по уничтожению АЗС», — заявил Кущ.

По его мнению, в сложившейся ситуации крупные операторы могут постепенно перейти на мобильные автозаправочные станции.

Почему это может повлиять на цены

Экономист пояснил, что основная прибыль современных сетей АЗС формируется не только от продаж бензина или дизеля.

«Если перейдут на мобильные АЗС, то никакого кофе, никаких хот-догов там уже не будет. Владельцы сетей будут зарабатывать исключительно на продаже топлива», — отметил он.

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По словам Куща, именно магазины, кафе и сопутствующие услуги обеспечивают большую часть доходов автозаправочных сетей.

По мнению экономиста, если операторы потеряют прибыль от продажи товаров и услуг, они могут компенсировать эти потери из-за стоимости бензина и дизеля.

«Они будут компенсировать выпадение этих доходов, получаемых на стационарных АЗС, за счет роста стоимости топлива», — пояснил эксперт.

Россия выбивает украинские АЗС — что известно

Несмотря на стабильную ситуацию с ценами, российские войска все чаще наносят удары по автозаправочным станциям и топливной инфраструктуре Украины. Под обстрелы регулярно попадают АЗС, нефтебазы, резервуары для хранения горючего и другие логистические объекты.

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В частности, 7 июля в Харькове российский FPV-дрон попал в АЗС в Шевченковском районе города, где после попадания возник пожар.

В правительстве анонсируют дополнительные меры безопасности для АЗС в регионах прифронтовых с целью обеспечения их работы в условиях постоянной угрозы атак со стороны РФ.

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