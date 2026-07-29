Горючее по 100 гривен за литр уже скоро: когда цены на АЗС побьют рекорды

Горючее в Украине / © Associated Press

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Украинский рынок горючего переживает новую волну удорожания. За последние десять дней бензин и дизель на АЗС прибавили в цене от нескольких до 15 гривен за литр.

Детальнее рассказал руководитель Prime Group Дмитрий Леушкин в интервью "РБК-Украина”.

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Эксперт не исключает, что уже в августе стоимость дизельного горючего может приблизиться к психологической отметке в 100 гривен за литр. В то же время, системного дефицита бензина и дизеля в Украине не прогнозируют.

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Будет ли стоить горючее 100 гривен

Леушкин прогнозирует, что к 10 августа дизель может подорожать до 100 гривен за литр, а бензин — до 95 гривен.

По его словам, дальнейший рост будет зависеть от действий правительства.

«Если правительство ничего не сделает, мы 100 гривен перемахнем», — предположил эксперт.

Леушкин назвал два возможных сценария. По первому, без государственного вмешательства дизель в августе пересечет отметку в 100 гривен за литр. По второму, цены удастся удержать ниже этого предела благодаря снижению налогов, введению топливного демпфера или специальному кэшбеку.

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Будет ли дефицит горючего

Несмотря на ажиотаж и временное отсутствие горючего на отдельных АЗС, системного дефицита в Украине не ожидают.

Эксперт Владимир Омельченко отметил, что законтрактованных объемов бензина и дизеля достаточно. Основные проблемы связаны с логистикой и доставкой горючего, прежде всего в прифронтовые районы, где осталось мало действующих заправок.

В таких регионах приходится использовать мобильные АЗС.

По прогнозу Леушкина, локальные перебои могут продолжаться до середины сентября, пока трейдеры не перестроят логистические маршруты и не заключат контракты на поставку новых морских танкеров.

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«Не будет так, что мы окажемся без горючего. Но у нас будут постоянные перебои. Будет достаточно тяжелый август и, возможно, большая часть сентября», — отметил он.

Что будет с ценами на автогаз

Автомобильный газ остается самым дешевым видом горючего. Его стоимость составляет примерно от 40,90 до 44,50 гривен за литр.

По словам Омельченко, цены на пропан-бутан в Европе растут медленнее, поэтому в ближайшее время резкое подорожание автогаза не ожидается.

В то же время, Леушкин предупреждает, что ситуация может измениться в октябре-ноябре, когда европейские страны начнут активнее закупать горючее перед зимой. Снабжение в Украину также усложняют российские атаки на гражданские суда в Черном море.

Эксперты советуют водителям не паниковать и не закупать горючее впрок. Именно ажиотажный спрос может повлечь за собой временное отсутствие бензина, дизеля или автогаза на отдельных заправках.

Дизельный кризис в Украине — последние новости

Напомним, на украинском рынке горючего сложилась критическая ситуация: оптовая стоимость дизельного горючего превысила розничные цены на АЗС. Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко предупреждает, что запас для сдерживания цен исчерпан.

По прогнозу эксперта, удорожание горючего на заправках будет происходить неравномерно и будет зависеть от того, как быстро в отдельных сетях закончатся старые запасы.

Также эксперт предупредил, что уже в ближайшие дни украинские водители могут столкнуться с новым ценовым кризисом на АЗС.

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